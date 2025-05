Effort de paix : Un homme d’affaires burkinabè vivant au Nigeria offre du matériel agricole estimé à plus de 8 millions et une somme de 500 000 f CFA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a reçu, le vendredi 16 mai 2025, une contribution à l’effort de paix, remise par un membre de la diaspora burkinabè vivant à Abuja (Nigeria), Ibrahim KOANDA.

Le don est composé d’un lot de motos pompes et d’autres matériels agricoles d’une valeur de plus de 8 millions de f CFA, destinés à accompagner l’initiative présidentielle dans le domaine agricole et les personnes déplacées internes, et la quittance d’un don en espèce de 500 000 F CFA pour le compte du Fonds de Soutien patriotique.

Ce geste est, selon le donateur, une réponse à l’appel du Président du Faso le Capitaine Ibrahim TRAORE, également un soutien au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de l’offensive agricole et une solidarité exprimée à l’endroit des personnes déplacées internes pour renforcer leur autonomisation et leur résilience.

Au nom du gouvernement, Karamoko Jean Marie TRAORE a vivement remercié le compatriote pour l’élan de solidarité et de fraternité. « Ce geste que vous faites est le témoignage que de l’extérieur, vous avez votre cœur au Burkina, nous vous en remercions », a affirmé le ministre.

A l’occasion également, le Chef de la diplomatie burkinabè a réitéré sa reconnaissance à l’ensemble de la diaspora burkinabè qui est restée mobilisée pour soutenir la mère Patrie. « Grâce à vos contributions, nous arrivons à faire face aux défis sécuritaires, aux défis humanitaires et de développement », a-t-il relevé.

Le ministre en charge des Affaires étrangères a encore encouragé les autres compatriotes à suivre l’exemple du généreux donateur.

Source : DCRP/MAECR-BE

