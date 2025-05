États-Unis : Donald Trump promulgue une loi criminalisant le partage d’images explicites réelles ou créées par l’IA

publicite

Le président américain Donald Trump a signé une nouvelle loi, le « Take It Down Act », le lundi 19 mai 2025, criminalisant la diffusion non consensuelle d’images pornographiques, qu’elles soient réelles ou créées par intelligence artificielle (IA). Cette loi vise à combattre un phénomène en pleine expansion, notamment les images partagées à des fins de vengeance.

La loi, soutenue par la Première dame Melania Trump, a obtenu un large soutien bipartisan au Sénat et à la Chambre des représentants. « Il s’agit de la première loi fédérale visant à lutter contre la diffusion d’images explicites, réelles ou fictives, sans le consentement de la personne », a déclaré le président Trump.

La diffusion non consensuelle d’images sexuellement explicites, souvent générées par l’IA, affecte principalement les jeunes filles et les femmes, y compris des personnalités publiques. La facilité de création de montages hyperréalistes grâce à l’IA a intensifié leur utilisation pour le harcèlement et l’humiliation, posant un défi pour les législateurs du monde entier.

« Cette loi représente une étape cruciale pour renforcer la protection des Américains, en particulier des jeunes, contre les atteintes à leur image ou à leur identité par la diffusion d’images non consensuelles », a souligné Melania Trump lors de la signature de la loi.

La loi prévoit jusqu’à trois ans de prison pour toute personne qui partage intentionnellement de telles images. De plus, les réseaux sociaux et les sites web qui hébergent ces images et refusent de les retirer dans un délai de 48 heures pourraient faire face à des « responsabilités civiles ».

Source : Lapresse.ca

