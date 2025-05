Lancement du Programme Nagréongo : Un souffle d’espoir pour les déplacés internes

publicite

La commune de Nagréongo a abrité le lancement officiel du Programme Nagréongo, une initiative salutaire portée par l’association COEURs UNIs, le mardi 20 mai 2025.

Ce programme ambitieux se présente comme une réponse directe et concrète à la crise humanitaire persistante qui touche cette localité, notamment avec un nombre non négligeable des personnes déplacées internes.

Dans son allocution, Kiswendsida Djemila KOBEOGO, Présidente de l’association COEURs UNIs a rappelé la nécessite de voler au secours des habitants de Nagréongo.

« La commune de Nagréongo accueille plus de 17 000 déplacés internes, contraints de fuir l’insécurité et de reconstruire leur vie dans des conditions précaires. Ce projet s’adresse à eux, à leur résilience, à leur espoir, et à notre responsabilité collective », a-t-elle indiqué.

Cette déclaration met en lumière l’impact de la situation et l’engagement profond de l’association. C’est fort de ce constat que COEURs UNIs a conçu le Programme Nagréongo. Son objectif général est de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des déplacés internes.

Pour y parvenir, le programme s’articule autour de trois piliers fondamentaux. Des formations professionnelles qualifiantes, des séances de sensibilisation citoyenne, et des actions solidaires visant à renforcer la cohésion sociale.

Bien que le projet bénéficiera directement à 74 déplacés internes dans un premier temps, ses retombées sont anticipées comme bien plus larges.« Chaque bénéficiaire deviendra à son tour acteur de changement, dans sa famille, son quartier, sa communauté », a précisé la présidente, soulignant l’effet multiplicateur et transformateur espéré.

Le panel d’actions prévues est diversifié et prometteur. Parmi les initiatives phares, on compte « Une formation en couture, pour permettre à deux bénéficiaires d’acquérir un métier d’avenir. Une formation en coiffure, visant à valoriser les savoir-faire locaux et à offrir des opportunités économiques.

Un double module en perlage et fabrication de charbon écologique, combinant artisanat et innovation durable. Une formation en saponification, ouvrant la voie à la production de produits essentiels », a conclu Kiswendsida Djemila KOBEOGO.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

