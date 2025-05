Annonce | « La langue a été la chose la plus difficile pour moi » : quelles sont les difficultés rencontrées par les participants au programme Alabuga Start ?

publicite

Le programme international Alabuga Start gagne en popularité parmi les jeunes de notre pays. La participation à ce projet implique un déménagement en Russie et la possibilité pour les jeunes filles âgées de 18 à 22 ans de construire une carrière dans la zone économique spéciale « Alabuga ».

La description du programme semble attractive, mais la participante à Alabuga Start sera la seule à pouvoir dire comment se déroule réellement son déménagement à Alabuga. Redemptor Cathy, spécialement pour le « Media Name », a parlé des difficultés d’adaptation en Russie, de l’apprentissage d’une nouvelle culture et d’une nouvelle langue et de la particularité de la gastronomie locale.

« L’argent est devenu le facteur décisif »

Je m’appelle Redemptor Cathy, j’ai 23 ans et je suis originaire d’Ouganda. J’ai toujours voulu voir comment vivaient les gens dans d’autres pays. Je rêvais de gagner un jour assez d’argent pour voyager et voir le monde. Mais le salaire moyen en Ouganda est de 220 dollars par mois – il est difficile d’imaginer un grand voyage que je pourrais vraiment m’offrir avec cet argent.

Cependant, l’occasion s’est présentée d’elle-même : le programme international Alabuga Start, dont l’annonce propose un salaire de 541$ par mois. Bien sûr, au début, j’ai eu du mal à croire à la réalité de tels salaires, mais j’ai discuté avec les participants, qui m’ont convaincue, ainsi que mon RH, que c’était vrai. J’ai donc décidé de me lancer dans la piste de Catering.

J’ai commencé ma carrière en tant qu’aide-cuisinière au Café Chocoladnitca. J’aidais en cuisine, j’apprenais à préparer des plats russes et j’étudiais le menu. Six mois plus tard, j’ai été promotionnée comme serveur et mon salaire a augmenté. À ce moment-là, j’étais déjà devenue moi-même le mentor d’une nouvelle participante d’Alabuga Start, originaire du Nigeria, qui venait de commencer son parcours dans le Catering.

« L’hiver en Russie est beau et… sportif »

J’ai entendu parler du programme Alabuga Start par mes amis, qui ont vu une annonce sur les réseaux sociaux. J’ai décidé de tenter ma chance : j’ai envoyé ma candidature sur le site web et j’ai immédiatement commencé à apprendre 100 mots en russe à partir de la liste – il s’agissait d’une condition préalable à la participation. Les spécialistes des ressources humaines d’Alabuga m’ont rapidement contacté et ont répondu à toutes mes questions sur le programme.

Il est intéressant de noter qu’une autre étape obligatoire avant l’entretien avec les RH d’Alabuga Start consistait en un jeu sur ordinateur du même nom. Comme mon superviseur des RH me l’a expliqué plus tard, la simulation d’entreprise Alabuga Start est un développement spécial de la ZES Alabuga qui permet d’évaluer la pensée tridimensionnelle et la logique.

Lorsque tous les documents ont été rassemblés, les examens médicaux passés et le visa obtenu, Alabuga m’a acheté des billets pour la Russie.

Lorsque j’ai mis le pied dehors pour la première fois à Kazan (la capitale de la République du Tatarstan – ndlr), j’ai été choquée – je n’avais jamais vu de neige en Ouganda. Le Tatarstan a un très bel hiver et des sports d’hiver tout aussi beaux. Par exemple, l’année dernière, j’ai réussi à apprendre à patiner et j’ai chaussé des skis pour la première fois, et cet hiver, mes amis et moi avons participé à la plus grande partie de boules de neige avec les étudiants d’Alabuga Polytech.

« Quand j’ai goûté le bortsch, j’ai été choquée »

Il était difficile de s’habituer à de nouveaux plats, je n’avais jamais goûté à la cuisine russe auparavant.

Une autre histoire est celle de mon initiation au bortsch russe traditionnel. J’ai été surprise par ce plat inhabituel… Mais maintenant, je le prépare bien moi-même, et pas seulement lui : manty, triangles, rassolnik – tout cela, ce sont des plats russes et tatars.

Bien sûr, ce n’est pas seulement l’adaptation aux œuvres gastronomiques locales qui a posé des difficultés, mais aussi la culture et la langue elles-mêmes. Au début, le russe était très difficile pour moi : les gens parlaient très vite, je ne pouvais pas expliquer ce que je voulais dire et je devais toujours recourir à un traducteur électronique. Cela m’a motivée à étudier davantage dans mes cours de russe avec notre professeur Ioanna, et maintenant je communique librement avec des natifs. Et mes collègues d’Alabuga n’ont jamais refusé mes demandes de pratique : au cours de nos conversations, ils pratiquaient leur anglais et je pratiquais mon russe.

Aujourd’hui, je continue à améliorer mon russe et j’ai également commencé à apprendre le chinois.

Mes amis me demandent souvent comment j’ai réussi à progresser dans ma carrière en si peu de temps. Il n’y a pas vraiment de secret. Il suffit de travailler dur, de remplir les tâches de son management de manière responsable et de ne jamais sécher les cours de russe. Compte tenu des spécificités de notre travail, il est très important non seulement de bien comprendre le russe, mais aussi de le parler correctement.

Je ne vais certainement pas m’arrêter à ce que j’ai accompli. Aujourd’hui, j’ai 23 ans, je travaille au café Chokoladnitsa depuis plus d’un an, j’ai réussi à obtenir ma première promotion, je gagne autour de 850$ par mois et j’aide mes parents. Et très bientôt, mon ami ougandais s’envolera vers moi pour faire partie d’Alabuga Start (гиперссылка с UTM-меткой на сайт).

Si vous avez encore des questions sur le déménagement, la vie en Russie et Alabuga Start, écrivez dans les commentaires, je serai heureux d’y répondre !