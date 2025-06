Grand Prix cycliste du Réseau des caisses populaires du Burkina Faso : Bassirou Monea et Awa Bamogo sont les plus rapides

Bassirou Monea de l’As Bessel est le champion de la 20ème édition du Grand prix du Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB). Il a réalisé cet exploit en 3h7mn29s. Sur les 75 coureurs chez les hommes, il a été suivi par Issouf Ilboudo de l’AJCK avec une vitesse moyenne de 40km803. Ce prix s’est disputé le dimanche 1er juin 2025, sur le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou, après 127km500 de circuits.

Le championnat national du cyclisme burkinabè se dispute dans quelques jours. Avant ce rendez-vous, il faut des compétitions pour préparer les athlètes, selon le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB). C’est pourquoi, depuis plusieurs années maintenant ils organisent un Grand prix cycliste voué à cette cause. La 20ème édition de cette initiative s’est tenue le dimanche 1er mai 2025, sur le boulevard Thomas Sankara.

Aussitôt le top départ donné, 75 cyclistes hommes et 27 femmes ont mis le pied sur la pédale pour savoir qui va succéder à Moucaila Rawendé chez les hommes et à Awa Bamogo chez les dames. Les choses se sont bousculées en 25 tours. À 2 tours de la fin, l’écart entre le peloton et la tête est de 1minute 5 secondes. Le sprint est lancé.

Après 3h7mn29s, de course, sur une distance de 132,600 km, c’est bien Bassirou Monea de l’As Bessel qui a réalisé cette prouesse. C’est un trophée qu’il a dédié au travail d’équipe. « Je remercie l’équipe et les coéquipiers. Nous avons cherché et nous avons eu. Nous voulons dédier cette victoire au chef de l’État dans ses efforts pour lui faire aussi plaisir », a-t-il lancé, avant d’appeler à ces genre de compétition avant le championnat national.

C’est l’objectif de l’organisation de cette course pour la faîtière, selon Azaratou Sondo/Nignan, sa directrice générale. Notamment, à ses dires, de faire jouer son rôle social au pays. Cela passe aussi par renforcer le cyclisme à l’entendre. De ce pas, elle a apprécié la qualité de cette édition.

« Ça été une course de très haut niveau. Nous voyons les résultats. Et chaque fois que nous organisons notre compétition, nous voyons que le championnat national n’est pas loin. Ça fait un motif de motivation des cyclistes », a dit Azaratou Sondo/Nignan.

Cette performance est certes la bienvenue, mais pour Marcel Belem, président de la Ligue du Centre du cyclisme, la performance à cette compétition pouvait être mieux. « Ces dernières années, les fonds manquent et les gens ne se bousculent pas pour offrir des compétitions aux coureurs. Cette fois-ci, c’est une bonne aubaine. Nous sommes heureux. J’aurais aimé qu’on fasse du 43 ou 44 km/h, mais ce n’était pas mal », a ajouté Marcel Belem.

Chez les dames, Awa Bamogo a conservé son titre. Le prix spécial a été remis au plus âgé de la course, Issa Soudré. Il est vieux de 57 ans. Le premier de cette course est reparti avec une enveloppe de 250 000F FCA. Aussi, ce grand Prix est, en réalité à sa 12ème édition. Cependant, avec les courses cumulées de le caisse, nous en sommes à la 20ème.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24