Gendarmerie Nationale : Le Wogdgo Razang Naaba Poulma rénove à environ 50 millions de F CFA la cellule stupéfiants et mœurs de la Section de recherches de la 3e légion

Le bâtiment abritant la cellule stupéfiants et mœurs de la Section de recherches (SR) de la troisième légion de gendarmerie, sis au quartier Tampouy de Ouagadougou, a été rénové par le chef coutumier, Wogdgo Razang Naaba Poulma, Président directeur général (PDG) des Caves Poulma. Ce mardi 03 juin 2025, ledit bâtiment a été officiellement réceptionné en présence du Colonel Issa Yaguibou, Chef d’état-major adjoint de la Gendarmerie nationale et de Bassolma Bazié, Président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES).

A en croire le chef coutumier, Wogdgo Razang Naaba Poulma, Président directeur général (PDG) des Caves Poulma, son geste est consécutif à une sollicitation faite à son groupe. « Nous avons remarqué le délabrement des locaux de la gendarmerie. Ils sont venus me voir pour que je leur vienne en aide.

J’ai accepté, mais j’ai demandé qu’il fasse une lettre de demande d’aide. Après j’ai vu avec mes collaborateurs qui sont dans la sous-région et ils ont donné leur accord. On a fait le budget et voici on a réalisé », a-t-il fait comprendre.

Le Colonel Issa Yaguibou, Chef d’état-major adjoint de la Gendarmerie nationale, a en effet confirmé l’état de délabrement des locaux de la sous-unité de gendarmerie spécialisée dans la lutte contre la drogue et la protection des mœurs. Lequel état, dit-il, rendait difficiles les conditions de travail des personnels, surtout en période d’hivernage.

Estimés à plus de 49 millions de F CFA, les travaux de rénovation, des dires du Colonel Issa Yaguibou, ont concerné la rénovation complète du bâtiment principal composé de trois bureaux plus une salle d’attente, de deux cellules modernes pour personnes gardées à vue, d’un magasin et des toilettes externes.

Il n’a donc pas manqué de traduire la profonde gratitude et la satisfaction du chef d’état-major de la Gendarmerie nationale. « Cet événement, bien plus qu’un simple acte administratif, symbolise la rencontre féconde entre les besoins d’une institution publique de sécurité et la générosité d’un acteur du secteur privé, soucieux de contribuer activement à l’amélioration des conditions de travail du personnel de notre institution », a-t-il en outre indiqué.

En marge de la cérémonie de réception du bâtiment, le bienfaiteur du jour a aussi fait don de deux motocyclettes, d’équipement de bureau en mobilier et d’équipement informatique à la Section de recherches.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24