Pour sa contribution à l’initiative présidentielle Faso-Mêbo, CIMFASO décide de construire une maison en ciment pour Nana Tin-kuilga

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias suite à un reportage de nos confrères de la télévision BF1 montrant un septuagénaire venu à vélo avec un sac ciment CIMFASO remettre à Faso-Mêbo.

Un geste qui n’a pas laissé indifférente la cimenterie CIMFASO. En effet, une équipe de la société conduite par son directeur commercial et marketing Malick Ouédraogo est allée le jeudi 5 juin 2025 saluer et encourager le « vieux Nana » à son domicile situé à Nagrin.

C’est dans la zone périphérique non aménagée communément appelée « non-lotie ». La délégation est porteuse d’un message de remerciement et d’encouragement : « Nous sommes venus ce matin au nom de la direction générale chez notre papa Nana Tin–kuilga pour lui dire bonjour et saluer l’acte citoyen qu’il a posé.

Au regard de son acte, il était de notre devoir de venir lui témoigner notre reconnaissance et encouragement », a fait savoir le directeur commercial et marketing de CIMFASO, Malick Ouédraogo.

Et comme en de pareilles circonstances, la délégation n’est pas allée les mains vides. Elle a remis des gadgets CIMFASO, une enveloppe contenant de l’argent. Elle a aussi annoncé la construction d’une maison en matériaux définitifs pour Nana Tin-kuilga.

« Nous avons constaté que notre papa vit dans une maison qui n’est pas construite en ciment. La direction générale par ma voix a pris l’engagement de reconstruire sa maison en ciment pour lui permettre de vivre dans une maison un peu plus confortable. Dans les jours à venir, un de mes collaborateurs va passer avec un technicien et un devis sera fait et le travail va commencer », a ajouté Malick Ouédraogo.

L’hôte du jour pour sa part a traduit toute sa reconnaissance à l’entreprise CIMFASO pour ce geste qui vient lui apporter du baume au cœur. « C’est une grande fierté pour moi de recevoir la visite de l’équipe de CIMFASO chez moi. Je suis ému et je ne peux que la remercier pour le soutien qu’elle m’a apporté. Nous prions pour que Dieu leur donne la force de toujours continuer ainsi », a -t-il déclaré.

A travers cet acte qui entre dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise, CIMFASO veut aussi inviter les Burkinabè à accompagner chacun à sa manière les efforts de construction du pays.

Par Henry Zongo

Correspondance particulière