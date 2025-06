Grand Prix du Mogho Naaba : Le gardien de but de l’AS SONABEL Ladji Sanou couronné

publicite

Dans le but de contribuer à l’animation du championnat national et de poursuivre sa passion pour le sport, en particulier le football, le Mogho Naaba Baongo a institué un grand prix pour récompenser le meilleur gardien de but. Ladji Brahim Sanou de l’AS SONABEL est le lauréat de cette première édition. La cérémonie de récompense a eu lieu le samedi 14 juin 2025 au Palais royal du Mogho Naaba.

Ladji Brahima Sanou, gardien de but de l’AS SONABEL, est le lauréat de la première édition du grand prix du Mogho Naaba, un trophée qui récompense le meilleur gardien de but de la saison. Âgé de 22 ans, le gardien de but de l’AS SONABEL voit son excellente saison récompensée par le comité technique mis en place par le Mogho Naaba pour assurer le suivi des prestations des gardiens de but.

L’objectif du Mogho Naaba Baongo, ancien gardien de but de l’Union Sportive de Ouagadougou (USO), est de valoriser le poste de gardien de but. S’il n’est plus sur le terrain, il souhaite encourager les plus jeunes.

« Sa Majesté a voulu valoriser le poste de gardien de but. Il a constaté qu’il y avait un désintérêt pour ce poste de gardien de but. En faisant un grand prix, cela va motiver de plus en plus de s’intéresser au poste de gardien de but », explique Issaka Congo, représentant du Mogho Naaba Baongo.

Récompenser le travail bien fait

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anuuyir Tole Roland Somda, a assisté à cette cérémonie de récompense. Il se réjouit de l’organisation d’un tel prix, qu’il juge lumineuse, afin de jeter les projecteurs sur les gardiens de but.

« Tous les autres postes sur un terrain de football sont disputés. Le poste du gardien semble resté en second en plan alors qu’en dernier ressort, le dernier rempart pour défendre les buts, c’est le gardien. Cela veut dire que ce poste ne doit pas rester en second plan », salue le ministre Somda.

La joie se lisait sur le visage du lauréat Ladji Brahima Sanou. Déjà convoqué en équipe nationale A, le gardien de but de l’AS SONABEL savoure son sacre, qu’il attribue au travail. « Je suis très content d’avoir reçu ce trophée qui récompense le travail bien fait.

Je n’ai qu’à dire à mes frères de travailler aussi pour avoir ce prix. C’est le travail qui a payé, les consignes des coachs que nous avons respectées. Ce prix nous encourage à pouvoir progresser », avoue-t-il..

Une initiative à saluer

Cette édition est parrainée par Alain Gouaméné, ancien gardien de but des Éléphants de Côte d’Ivoire. Ce dernier a remporté la CAN 1992 avec les Éléphants. Badou Zaki, ancien gardien de but du Deportivo La Corogne et du Maroc, était l’un des invités spéciaux. Il a salué l’initiative du Mogho Naaba.

Pour lui, ce trophée va pousser les jeunes à travailler. « C’est un trophée qui va les pousser à travailler de plus en plus pour remporter ce prix tout en étant performant en club et aussi pour le Burkina Faso », souligne-t-il. Badou Zaki a saisi cette occasion pour offrir au Mogho Naaba son maillot en club et en équipe nationale. Des maillots qui figureront dans le musée du Mogho Naaba, que Zaki a d’ailleurs visité.