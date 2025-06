« Pas de place pour une jeunesse paresseuse aujourd’hui » : L’appel du Président du Faso aux jeunes entrepreneurs agricoles

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso a officiellement lancé une offensive contre la faim, avec la remise des attestations ce 16 juin 2025, à 2 000 jeunes entrepreneurs agricoles issus d’un programme transformateur qui vise l’autosuffisance alimentaire nationale. Cette première cohorte de l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) incarne une nouvelle génération prête à cultiver un avenir résilient et prospère pour la nation.

L’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) est une pierre angulaire de la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a déclaré sans équivoque, « on ne peut pas être souverains, si nous avons faim ». Cette initiative s’attaque directement à l’insécurité alimentaire que le Président Traoré considère comme fondamentale pour la dignité et l’indépendance nationale.

« Il n’y a pas de dignité pour un homme qui n’arrive pas à nourrir sa famille », a-t-il affirmé par la voix du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié.

Ces propos soulignent l’urgence et l’importance de cette révolution agricole aux côtés des efforts continus pour reconquérir le territoire national. Le programme, vivement salué par les bénéficiaires, est conçu pour permettre au Burkina Faso de « produire ce que nous consommons ».

Après trois mois de formation agricole intensive et trois semaines d’immersion patriotique, ces jeunes de 18 à 40 ans, originaires de 80 communes, sont désormais pleinement équipés. Ils ont maîtrisé divers modules, notamment la céréaliculture, l’arboriculture, le maraîchage et l’entrepreneuriat agricole. Rompant avec les lacunes passées, l’IP-P3A apporte un soutien concret, car, chaque diplômé recevra un kit d’installation.

En plus, 12,5 hectares de terres sont aménagées dans les localités d’origine, équipées de forages pour une production toute saison. Cette approche pratique garantit que la formation se traduira directement par des résultats tangibles. Inoussa Ouédraogo, Coordonnateur Technique de l’IP-P3A, a souligné ce changement. « Nous avons voulu ce package large pour leur permettre de toucher à tout et de faire un choix à leur sortie », a-t-il déclaré.

Le message à ces jeunes agrariens est clair et résolu. Traoré Fié Moussa, représentant des jeunes entrepreneurs, a affirmé avec passion leur engagement. « Si des camarades se battent au front au prix de leurs vies, nous nous engageons ici à produire pour nourrir la population ».

Cet esprit de responsabilité partagée et de dévouement résonne avec le message du Président du Faso, prononcé par le Ministre d’État en charge de l’Agriculture, Ismael Sombié. « Il n’y a pas de place pour une jeunesse paresseuse aujourd’hui », a-t-il lancé.

Il les a exhortés à se défaire de la paresse, l’incompétence et la trahison, et à devenir le moteur de la révolution agricole du Burkina Faso. L’objectif est clair : garantir que « chaque Burkinabè puisse manger à sa faim. »

La cohorte de diplômés, qui devrait faire partie des 8 000 jeunes agriculteurs à être formés en 2025, représente une étape importante vers un Burkina Faso autosuffisant. Comme l’a rappelé le Coordonnateur Ouédraogo. « La formation n’est pas une fin, c’est un début. Sachez donc que le vrai travail commence maintenant », a-t-il adressé au incubés.

La formation des jeunes agriculteurs a débuté le 4 mars 2025 et s’est conclue ce 16 juin 2025 par une cérémonie de diplomation qui marque non pas une fin, mais le véritable début de leur mission pour l’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24