Amélioration de la productivité animale : Les campagnes d’insémination artificielle et de vaccination du cheptel contre la fièvre aphteuse officiellement lancées

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIE, a procédé au lancement officiel des campagnes nationales d’insémination artificielle animale et de vaccination du cheptel contre la fièvre aphteuse, ce mardi 24 juin 2025, dans le village de Bendatoega, commune rurale de Pabré. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU, et du gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye BASSINGA.

Selon le ministre d’État, les campagnes nationales d’insémination artificielle et de vaccination visent à améliorer la productivité animale et à contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire. Elles reposent sur l’amélioration génétique du cheptel et un meilleur accès aux soins vétérinaires pour prévenir les maladies. Le Commandant Ismaël SOMBIE a précisé que ces campagnes s’inscrivent dans la dynamique des initiatives portées par le Gouvernement pour faire face aux impacts négatifs auxquels le cheptel burkinabè est confronté.

« Cette démarche vise à renforcer la résilience du secteur de l’élevage et à accroitre sa contribution à l’économie nationale », a-t-il souligné, tout en exhortant les éleveurs à s’approprier pleinement les actions mises en œuvre.

Pour cette campagne, 15 000 vaches et 2 000 truies seront inséminées, selon Ardiouma SIRIMA, Directeur général du Centre de promotion de l’aviculture et de multiplication des animaux performants (CPAMAP). Il a présenté plusieurs innovations majeures introduites cette année. En plus de la prise en compte de l’espèce porcine, la campagne intègre désormais l’utilisation de l’imagerie médicale, l’activation de brigades régionales permanentes d’insémination, ainsi qu’une forte subvention du coût des prestations.

« Le coût de l’insémination bovine, initialement fixé à 50 000FCFA, a été ramené à 5 000 F CFA. De même, celui de l’insémination porcine est passé de 45 000 FCFA à seulement 5 000FCFA », a-t-il précisé.

S’agissant du volet vaccination, le Capitaine vétérinaire Aboubacar NACRO, Directeur général des Services vétérinaires (DGSV), a indiqué que 100 000 têtes de bovins seront vaccinées contre la fièvre aphteuse, contre seulement 3 000 les années précédentes. Cet engagement des plus hautes autorités vise à soutenir les éleveurs et à contribuer à l’amélioration de la productivité animale ainsi qu’à la sécurité alimentaire.

Il a rappelé que la fièvre aphteuse est une maladie hautement contagieuse qui affecte gravement le cheptel. Conscient de cet impact, le Gouvernement a consenti d’importants efforts pour l’acquisition de plus de 300 000 doses de vaccins, de matériels d’intervention et de dispositifs de chaîne de froid afin de garantir une meilleure conservation des vaccins.

Le représentant des éleveurs, Dieudonné BARGO, a exprimé sa satisfaction à l’occasion du lancement officiel de ces deux campagnes. « Nous avons opté pour l’insémination artificielle et les résultats sont visibles. Nous obtenons aujourd’hui des sujets performants, avec des vaches capables de produire jusqu’à 15 litres de lait, bien au-delà des rendements des races locales. Nous saluons sincèrement l’accompagnement du gouvernement », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs exhorté ses pairs à se mobiliser pleinement pour assurer le succès de ces campagnes.

À l’issue de la cérémonie, le ministre d’État a procédé à une remise symbolique de matériel au profit du CPAMAP et de la DGSV. Ce geste traduit l’engagement concret de l’État à doter ces structures des moyens nécessaires pour assurer le succès des campagnes en cours et à transformer la vision de souveraineté alimentaire en actions concrètes sur le terrain.

Source : DCRP/MARAH