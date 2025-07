Trump et Musk : Menaces d’expulsion et de sanctions financières

La querelle entre Donald Trump et Elon Musk a connu une nouvelle escalade ce mardi 1er juillet 2025. Le président américain a menacé d’expulser le magnat de la tech et de couper les subventions publiques à ses entreprises, après que Musk a de nouveau critiqué sa loi budgétaire phare.

Autrefois généreux financier de la campagne de Donald Trump et proche allié des premiers mois de son nouveau mandat à la Maison Blanche, le patron de SpaceX et Tesla, l’homme le plus riche du monde, semble désormais prêt à retourner sa fortune contre le président américain.

Elon Musk menace de lancer un nouveau parti politique pour défier les élus républicains ayant soutenu la « grande et belle loi » de Trump, récemment adoptée de justesse par le Sénat.

La riposte de Trump ne s’est pas fait attendre. Interrogé sur une éventuelle expulsion de son ancien allié (né en Afrique du Sud et naturalisé américain en 2002), le président a affirmé qu’il allait « examiner » cette option.

En réponse à une publication sur X relayant ces propos, Musk a répliqué avec un sarcasme teinté de retenue : « Tellement tentant d’envenimer la situation. Tellement, tellement tentant. Mais je vais m’abstenir pour l’instant ».

Donald Trump a également brandi la menace d’utiliser la Commission à l’efficacité gouvernementale (Doge), que Musk a dirigée jusqu’à fin mai 2025, pour cibler les subventions publiques de ses entreprises.

« On pourrait mettre Doge sur Elon. Vous savez ce qu’est Doge ? Doge est le monstre qui pourrait se retourner et croquer Elon », a averti le président.

Lundi 1er Juillet 2025, Trump avait affirmé sur Truth Social que « sans subventions, Elon aurait probablement dû fermer boutique et retourner chez lui en Afrique du Sud », ajoutant que « plus de lancements de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques et notre pays économiserait une fortune ».

Source : Lapresse CA