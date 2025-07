Affaire de l’infirmière tueuse de bébés en Angleterre : Trois responsables de l’hôpital arrêtés

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’affaire de l’infirmière Lucy Letby, reconnue coupable en 2023 du meurtre de sept nourrissons, prend un nouveau tournant. Ce mardi 1er juillet 2025, la police a annoncé l’arrestation de trois responsables de l’hôpital britannique où elle travaillait, pour suspicion d’homicide par négligence grave.

Lucy Letby, âgée de 35 ans, purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de sept bébés et la tentative de meurtre de sept autres. Ces crimes ont eu lieu dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entre 2015 et 2016.

Le commissaire Paul Hughes a confirmé les arrestations : « Trois personnes faisant partie de la direction de l’hôpital en 2015-2016 ont été arrêtées lundi 30 juin, soupçonnées d’homicide par négligence grave ».

Il a précisé que les trois individus ont été libérés sous caution en attendant la suite de l’enquête. Il s’agit des premières arrestations dans cette affaire qui a choqué le Royaume-Uni, hormis celle de l’infirmière elle-même.

Lucy Letby avait été inculpée en 2020 après une série de décès de nourrissons. L’accusation affirmait qu’elle s’en prenait à ses victimes, des bébés prématurés vulnérables, en leur injectant de l’air, en les suralimentant ou en les empoisonnant à l’insuline.

En octobre 2023, peu après le premier procès de Lucy Letby, la police du Cheshire avait ouvert une enquête pour homicide involontaire visant l’hôpital Countess of Chester. Cette enquête a été élargie en mars pour inclure des membres du personnel soupçonnés d’homicide par négligence grave. La police a souligné que cette infraction « cible l’action ou l’inaction gravement négligente d’individus ».

Des doutes sur la culpabilité de Lucy Letby persistent

Ces derniers mois, des incertitudes ont émergé concernant la culpabilité de l’ancienne infirmière, qualifiée de pire tueuse de nouveau-nés de l’histoire moderne du Royaume-Uni. Quatorze experts médicaux en néonatologie ont réexaminé le dossier et émis des doutes sur sa condamnation.

En février, une commission judiciaire indépendante a accepté de se pencher sur l’affaire. Sa mission est de « détecter, enquêter et, le cas échéant, renvoyer de possibles erreurs judiciaires aux cours d’appel ». Malgré ses protestations d’innocence, Lucy Letby s’est vu refuser à deux reprises la possibilité de faire appel par la justice britannique.

Source : Le Journal de Montréal