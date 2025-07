Dimension Network Seminar : Un tremplin pour l’entrepreneuriat jeune au Burkina Faso

publicite

Dans un contexte mondial marqué par des défis socio-économiques persistants, l’association Gondwana Rise, en collaboration avec le cabinet Grow Up Consult, a lancé ce samedi matin à Ouagadougou la première édition de «Dimension Network Seminar» (DNS). Se déroulant les 5 et 6 juillet 2025 à la salle des conférences de Ouaga 2000, ce séminaire vise à créer un pont essentiel entre les entrepreneurs aguerris et les jeunes étudiants en fin de cycle pour un réseautage et de l’innovation.

Placé sous le haut patronage du Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, et bénéficiant du marrainage de Madame la Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques, le séminaire est articulé autour du thème percutant « Jeunesse et réseautage entrepreneurial dans un contexte de résilience socio-économique ».

Un thème qui résonne avec la vision de développement endogène portée par Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso.

L’événement est honoré par la présence et l’expertise du Professeur Elangi Botoy ITUKU, Administrateur de Programme à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève. Le Professeur ITUKU animera des sessions clés, notamment une initiation à PATENTSCOPE, une plateforme qui accès à plus de 120 millions de brevets internationaux.

Cette ouverture à une telle base de données vise à « stimuler l’innovation locale en vue de contribuer à une bonne transition technologique et industrielle », a expliqué Bossou Richmond Jean Bosco, administrateur d’entreprises et promoteur du DNS.

Il n’a pas manqué de partager la motivation profonde cette initiative. « Ce séminaire n’est pas seulement un événement, c’est un espace de rencontre, de réflexion et d’inspiration, un moment suspendu dans nos agendas chargés, où nous prenons le temps de penser autrement», a-t-il affirmé.

Il a précisé que le DNS est né d’un constat a savoir la difficulté des jeunes à exploiter efficacement leurs réseaux après des rencontres opportunes. «Nous croyons que les réalisations les plus solides et durables qui transcendent le temps se construisent par des blocs forts et solides», a-t-il ajouté.

L’accès à PATENTSCOPE, selon lui, permettra aux jeunes de proposer des projets, des logiciels, des technologies, des inventions pour transformer ici au Burkina, « les produits, nos matières premières, nos ressources, afin de booster l’économie et de contribuer au développement du Burkina».

Fanta SOMBIE, conseillère technique et représentante de la Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques, a salué une initiative qui « s’inscrit dans une dynamique nationale de mobilisation des énergies autour de la jeunesse, de l’innovation et de la création d’emplois », a-t-elle indiqué. Elle a réitéré l’engagement du gouvernement en faveur du numérique, devenue une nécessité.

De son côté, Cécile Somda, représentante de Monsieur le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a souligné la pertinence de l’entrepreneuriat comme «levier incontournable de transformation structurelle» dans le contexte burkinabè. Elle a rappelé la volonté du gouvernement de bâtir un écosystème entrepreneurial robuste, compétitif et inclusif.

