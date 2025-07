Nasser Djiga présenté par les Rangers de Glasgow

publicite

Les choses se précisent pour Nasser Djiga en Écosse. Ce mercredi 9 juillet 2025, le défenseur central burkinabè a officiellement été présenté par les Rangers de Glasgow.

À 22 ans, Djiga débarque en prêt en provenance de Wolverhampton pour une saison. L’accord a été finalisé sans option d’achat. Un choix stratégique pour les Wolves, qui espèrent voir leur joueur gagner en confiance et en régularité dans un championnat écossais réputé rugueux et intense.

Lors de la cérémonie de présentation tenue au centre d’entraînement du club, le joueur formé au Rahimo FC puis passé par le FC Bâle, l’Étoile rouge de Belgrade et plus récemment Wolverhampton, s’est montré enthousiaste.

« Je suis très heureux de rejoindre les Rangers, l’un des plus grands clubs d’Écosse et d’Europe. Je vais tout donner à chaque match et je pense que c’est la meilleure équipe pour moi. Je veux juste jouer et prendre du plaisir avec l’équipe », a-t-il dit.

Peu utilisé en Angleterre, avec seulement cinq apparitions sous le maillot des Wolves, Djiga voit ce prêt comme une opportunité de se relancer. Chez les Rangers, la direction sportive compte sur lui comme un élément clé de la défense.