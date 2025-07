Arrondissement 12 de Ouagadougou : L’office national d’identification (ONI) initie des journées de salubrité et de reboisement

publicite

L’Office national d’identification (ONI), en collaboration avec la mairie de l’arrondissement n°12 de la commune de Ouagadougou, tient, du 9 au 12 juillet 2025, une activité citoyenne d’assainissement et de salubrité, ainsi qu’une opération de plantation d’arbres. Le ton a été officiellement donné ce mercredi 9 juillet 2025, à Ouagadougou, aux alentours de la Direction générale de l’ONI, par Zalissa Paré/Salambéré, PDS de l’arrondissement.

Les alentours du site abritant l’Office national d’identification (ONI) et bien d’autres espaces dans l’arrondissement 12 de la commune de Ouagadougou devraient être assainis et reboisés.

C’est ce à quoi se sont assignés les structures publiques et privées, les ménages, les premiers responsables de l’arrondissement 12 de la commune de Ouagadougou et l’ensemble du personnel de l’Office national d’identification (ONI) durant quatre jours.

Cette initiative de l’ONI trouve son sens dans l’engagement citoyen de l’institution. « Si la mission première de l’ONI demeure la délivrance des documents d’identité et de voyage, notre institution s’affirme également comme acteur citoyen engagé dans la promotion d’une citoyenneté active, responsable et solidaire », a indiqué Arzouma Daouda Parfait Louré, Directeur général (DG) de l’ONI.

Il a en effet expliqué que l’institution a pour coutume, en cette période de l’année, de curer les caniveaux bordant l’enceinte de leur bâtiment. Cependant, il a fait observer que leur action s’est avérée inefficace. D’où l’idée d’associer d’autres entités à la cause commune.

« Cette initiative, qui combine le curage des caniveaux, le nettoyage de notre cadre de vie immédiat et la plantation d’arbres, incarne notre engagement commun à bâtir un environnement plus sain, plus sécurisé et plus durable.

Elle s’inspire fortement des grands cadres d’actions citoyennes impulsées par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, notamment les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC)… », a fait savoir le DG de l’ONI.

Zalissa Paré/Salambéré, Présidente de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 12, dit favorablement accueillir l’initiative de l’ONI en ce sens qu’elle va en droite ligne de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire pour l’amélioration du cadre de vie et la préservation de l’environnement.

Elle a ainsi invité toutes et tous dans l’arrondissement à emboiter le pas à l’ONI. « L’assainissement du cadre de vie, ce n’est pas l’affaire des collectivités seules, c’est une affaire de tous. C’est ensemble que nous allons rendre notre arrondissement propre pour préserver notre santé et notre bien-être », a-t-elle appelé.

Lançant officiellement ces journées de salubrité et de reboisement, la PDS a fait don d’un chapeau de Saponé au DG de l’ONI pour l’encourager à tenir encore plus le bâton de pèlerin suivant son engagement citoyen dans l’arrondissement.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24