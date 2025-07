Burkina Faso : L’armée reconnaissante aux ressortissants de Bondokuy pour avoir construit un camp au profit des FDS

publicite

Au nom des plus hautes autorités du pays et de la hiérarchie militaire, le chef d’État-major général adjoint des armées, commandant le commandement des opérations du théâtre national, le colonel Théophile Nikiéma a remis, le vendredi 11 juillet 2025, un certificat de reconnaissance aux populations de la commune rurale de Bondokuy pour leurs actions en faveur des forces combattantes déployées dans leur localité. En effet, les ressortissants de cette commune ainsi que les villages environnants se sont mobilisés et ont construit un camp avec toutes les infrastructures nécessaires au profit du détachement militaire de leur localité dont les éléments dormaient dans une école à leur arrivée.

Personne ne viendra se battre pour nous. Et la guerre se mène de plusieurs manières. Et chacun de son côté peut faire quelque chose. Les ressortissants de Bondokuy l’ont compris. Leur initiative est aujourd’hui saluée par toute la Nation et les autres localités sont ainsi appelés à leur emboiter les pas.

Le chef d’Etat-major général adjoint des armées, Théophile Nikiéma a de vive voix salué l’engagement et le patriotisme de la population de cette localité. « Au regard de tout ce que vous avez accompli, ils nous revenaient légitimement de nous déplacer jusqu’à Bondokuy pour exprimer sur place notre reconnaissance mais votre venue ici nous offre l’opportunité solennel de vous dire merci au nom de toute la hiérarchie milliaire et de la nation toute entière », a-t-il exprimé sa gratitude.

Il les a, par ailleurs, invités à ne pas s’arrêter là mais de continuer à faire bloc derrière les forces combattantes pour la reconquête totale du territoire national. « Continuez à faire bloc derrière les forces de défense et de sécurité car c’est ensemble dans l’unité et la cohésion que nous viendrons à bout de cette menace existentielle », a-t-il appelé.

Le représentant de la population de Bondokuy, Georges Coulibaly dit être animé d’un sentiment de fierté et de joie du fait que les efforts fournis par les ressortissants de leur commune soient aujourd’hui reconnus par les autorités. « Il vous souviendra que déjà en 2022, le défunt chef de canton demandait à la hiérarchie militaire l’installation d’un détachement militaire dans le village de Bondokuy et nous avons effectivement accueillies un détachement qui était base dans les école primaire A et B (…).

En juillet 2024, on a lancé l’initiative de construction d’un camp et de sa mise à la disposition au détachement de Bondokuy du faite que nos enfants devraient revenir et devraient aller à l’école et nous devrions également mettre à la disposition de la hiérarchie militaire et du détachement qui était là un camp qui puisse leur permettre de planifier leurs opérations et de former nos VDP, parce que à l’époque nous venons d’avoir des VDP, des nombreux qui nécessitaient une infrastructure digne de son nom », a-t-il confié.

