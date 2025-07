La Centrale d’achat des médicaments vétérinaires (CAMVET) s’ouvre aux journalistes

publicite

La Centrale d’achat des médicaments vétérinaires (CAMVET) a initié une session d’information les mardi 8 et mercredi 9 juillet 2025, au profit des hommes et femmes de médias burkinabè. L’objectif a été de présenter l’institution ainsi que ses missions.

Créée en juillet 2024, la Centrale d’achat des médicaments vétérinaires (CAMVET) est une société d’État ayant pour mission d’assurer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments vétérinaires de qualité sur l’ensemble du territoire national.

Dans l’optique de mieux comprendre la CAMVET, plusieurs journalistes, issus de la radio, la télévision, de la presse en ligne et presse écrite, ont pris part à une rencontre d’information sur ladite institution.

Seydou Ouattara, Directeur Général de CAMVET a expliqué les ambitions du CAMVET. « Les ambitions ? Il faut approvisionner le pays suffisamment en médicament donc il faut les faire entrer et surtout les faire aller sur le terrain de sorte qu’il soit accessible et disponible dans les différentes localités du pays notamment les communes et les villages », a-t-il souligné. Pour y arriver, la CAMVET se doit, selon les dires de son directeur général, de mettre en place des actions.

« En termes de ravitaillement, en fait, nous avons des commandes qui sont en cours et qui sont permanentes parce qu’il faut même les planifier. Nous avons effectivement planifié les commandes pour le reste de l’année.

Et déjà au troisième trimestre, nous allons commencer à planifier pour l’année 2026. Parce que les médicaments, comme vous le savez, quand vous commandez, il y a un temps pour fabriquer, il y a un temps également pour les faire entrer parce qu’on ne les fabrique pas forcément au Burkina », a-t-il fait entendre. Par ailleurs, Seydou Ouattara a rassuré que les produits sont accessibles à tous les éleveurs, car les coûts sont abordables.

« Notre rôle, c’est de faire en sorte que le produit arrive effectivement là où se trouve l’éleveur, le plus petit éleveur, à un coût auquel effectivement, il peut l’acheter, un coût qui est à sa portée.

Et dans ce sens, si on fait une comparaison rapide entre les coûts des produits actuels et ceux qu’ils étaient il y a six mois seulement, alors vous allez voir qu’il y a une très grande différence », a dit le directeur général de la CAMVET.

Toutefois, la lutte contre la prolifération des produits prohibés destinés aux animaux ne relève des attributions de la Centrale d’achats des médicaments vétérinaires selon Seydou Ouattara.

« C’est une bataille (la prolifération des produits prohibés, ndlr), c’est une attribution qui relève entièrement de la Direction générale des services vétérinaires. Par contre, nous pouvons appuyer la Direction générale des services vétérinaires, soit à travers les moyens que nous avons, ou l’information. En tout cas, c’est à elle que revient ce combat », a indiqué le directeur général de la CAMVET, Seydou Ouattara.

Pour mener à bien ce combat et venir en aide à la Direction générale des services vétérinaires, Seydou Ouattara a invité les Hommes de médias à participer à la sensibilisation des éleveurs et à transmettre l’information juste à ces derniers.

