Littérature : Boubacar Maïga immortalise Sidnaaba

Boubacar Maïga a porté sur les fonts baptismaux, ce lundi 14 juillet 2025 à Ouagadougou, son deuxième essai biographique intitulé « Le Parcours inspirant d’El Hadj Boubacar Zida dit Sidnaaba ».

Célébrer nos héros de leur vivant, c’est ce qui a poussé Boubacar Maïga à écrire Le Parcours inspirant d’El Hadj Boubacar Zida dit Sidnaaba. Cet ouvrage de 75 pages retrace la vie de cet homme de cinéma et de médias.

À travers ce livre, l’auteur invite les jeunes Burkinabè en particulier, et les Africains en général, à puiser dans l’exemplarité de la vie de Sidnaaba autant de leçons pour mener une existence épanouie. Le livre est vendu au prix de 4 000 FCFA sur le marché.

Selon l’auteur, Boubacar Maïga, il a écrit ce livre afin de magnifier un homme intègre et généreux, pour que son exemple soit un repère, un phare pour les nouvelles générations.

« Depuis tout jeune, à l’âge de 12 ans, je rêvais de sensibiliser mes frères et sœurs au respect des aînés et, surtout, au vivre-ensemble. Mon premier livre, intitulé La prophétie du vieux sage, relate l’histoire d’un jeune orphelin qui devient un grand homme à travers la prophétie du vieux sage. Le vieux sage est vu comme nos parents, une grande personne (…) », a-t-il expliqué.

Il a laissé entendre qu’aujourd’hui, dans les mosquées, les prêches tournent essentiellement autour de la vie du prophète Mahomet, sans mentionner certaines figures locales qui inspirent pourtant les jeunes générations. « Il faut qu’on se focalise sur les personnes qui nous inspirent à aller de l’avant. C’est la raison pour laquelle je me suis concentré sur papa Boubacar Zida dit Sidnaaba : afin de montrer à chacun qu’on peut partir de rien pour devenir un héros, avec de la détermination, du courage et, surtout, du respect dans tout ce que l’on entreprend », a-t-il déclaré.

Soixante-quinze pages, c’est peu pour parler d’un homme comme Sidnaaba, mais l’auteur a confié qu’aujourd’hui, les gens lisent de moins en moins. C’est pourquoi il n’a pas voulu écrire un ouvrage trop volumineux, au risque de ne pas atteindre son objectif. « L’Africain n’aime plus lire. On a essayé de résumer un peu, pour que le message soit bien véhiculé », a-t-il précisé.

Razan Naaba Poulma, PDG de l’hôtel BENEB Souka et par ailleurs parrain de cette dédicace, a salué cette initiative qui, selon lui, immortalise Sidnaaba. « Cette chance ne se gagne pas. Généralement, c’est quand la personne n’est plus qu’on parle d’elle. Elle est partie avec son savoir, avec tout ce qu’elle avait. C’est à ses 20 ans, 30 ans, 40 ans qu’on aurait dû parler d’elle, pourtant elle n’est plus sur terre », a-t-il souligné.

Pour Boubacar Zida alias Sidnaaba, cette œuvre est un résumé de sa vie. Tout en exprimant sa reconnaissance à l’auteur, il l’a rassuré quant à sa disponibilité à l’accompagner dans un tome 2 de cet ouvrage, car il estime qu’il y a encore beaucoup à dire sur sa modeste personne.

« C’est un résumé, mais l’auteur a conclu en disant qu’il y a une ouverture : s’il compte faire le tome 2, il n’y a pas de problème, je vais l’accompagner en lui donnant des informations », a-t-il assuré.