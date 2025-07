Soutenance de thèse : Clauris Sana analyse la contribution de la communication à l’atteinte des objectifs de la décentralisation dans l’espace UEMOA

publicite

Clauris Sana a soutenu une thèse de doctorat unique en Sciences de l’information et de la communication en vue de l’obtention du grade de Docteur (Dr) de l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), le mardi 15 juillet 2025, à Ouagadougou, devant un jury international. Après délibération du jury, l’impétrant a été élevé au grade de Dr avec la mention « très honorable ».

Selon l’impétrant, Clauris Sana, les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont adopté les politiques de décentralisation depuis plusieurs décennies, mais les résultats attestés en termes de développement tardent à se montrer sur le terrain.

« Nous avons voulu comprendre pourquoi cela. Et en tant que communicant, nous nous sommes intéressés aux raisons communicationnelles », a-t-il fait savoir.

L’objectif recherché, à travers cette thèse, a-t-il précisé, c’est d’analyser la contribution de la communication à l’atteinte des objectifs de la décentralisation, qui est de propulser le développement local dans les pays de l’UEMOA. Suivant cet objectif, l’impétrant dit être arrivé à plusieurs résultats.

« Premièrement, il y a une institutionnalisation, une acceptation de la fonction communication dans les collectivités territoriales. Et cela se manifeste par plusieurs actes à savoir la création des DCRP (Ndlr, Direction de la communication et des relations presses) dans les différentes communes. Ce qui n’était pas évident avant les années 2000 », a-t-il d’emblée cité.

Le second résultat révélé est relatif à une innovation des outils numériques. Cela fait que « de plus en plus les collectivités territoriales tentent d’avoir des dispositifs intérieurs de communication qui sont plus efficaces aujourd’hui pour toucher les cibles », a-t-il expliqué ensuite.

Recommandations

Clauris Sana n’a pas manqué de formuler des recommandations, surtout quand il laisse entendre qu’il y a une insuffisance en termes de stratégies de communication pour accompagner la dynamique de développement dans l’espace UEMOA.

Pour lui, c’est de montrer aux collectivités territoriales, notamment les élus locaux la nécessité de prendre véritablement à bras le corps la question de la communication ; de mettre en place des stratégies de communication, parce que cette communication a des enjeux énormes.

Le jury a jugé le travail de l’impétrant recevable. Il l’a, en conséquence, élevé au grade de Docteur (Dr) avec la mention « très honorable ». Pour rappel, le travail de recherche a été intitulé : « La communication des villes capitales de l’UEMOA à l’ère de la convergence médiatique. Entre innovation et impératifs de développement local ».

Vincent SAVADOGO (Stagiaire)

Burkina 24