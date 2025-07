Union Africaine : Evariste Ndayishimiye est aux commandes pour la paix et la stabilité au Sahel

publicite

Le président burundais, Evariste Ndayishimiye a été désigné Envoyé spécial de l’Union Africaine pour le Sahel, ce jeudi 17 juillet 2025 dans un communiqué de ladite institution. Evariste Ndayishimiye dit accepter cette mission avec humilité et beaucoup de responsabilités.

Selon le communiqué de l’Union Africaine (UA), la décision de nommer le Président Ndayishimiye est motivée par sa vaste expérience politique et ses crédits impeccables en matière de résolution de conflits, ainsi que par son engagement ferme envers le panafricanisme, l’intégration régionale et la coopération. L’objectif de cette nomination est de favoriser le dialogue, de bâtir un consensus et de promouvoir des stratégies complètes pour une paix durable et la stabilité dans toute la région du Sahel.

Dans la note de l’Institution africaine, le nouvel Envoyé spécial de l’UA pour le Sahel sera chargé de mener à bien le soutien diplomatique de haut niveau renouvelé de l’Union africaine et les efforts collaboratifs visant à mettre fin aux défis de sécurité et humanitaire persistants au Sahel.

En d’autres termes, le mandat de Evariste Ndayishimiye comprend l’intensification des engagements avec les autorités gouvernementales, les dirigeants régionaux, les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes afin d’aboutir à une paix durable dans le sahel.

Le Président de la Commission de l’Union africaine, João Lourenço, également Président de la République d’Angola, a appelé la Commission de l’UA, la Mission de l’UA au Sahel (MISAHEL), toutes les parties prenantes et la communauté internationale à apporter leur soutien à l’Envoyé Spécial de l’Union Africaine pour le Sahel, qui devrait de ses dires, commencer immédiatement ses engagements dans la région du sahel.

