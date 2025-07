Conseil national de l’économie informelle : Salifou Nikiéma et son bureau enfin installés

Roland Somda, ministre en charge de la Jeunesse et de l’Emploi, a procédé, ce vendredi 18 juillet 2025, à l’installation des membres du bureau exécutif du Conseil national de l’économie informelle. Il a, par la même occasion, lancé le “Grand Prix de la Formalisation”.

Fini, la guéguerre au sein du Conseil national de l’économie informelle. Les nouveaux membres du bureau exécutif, élus depuis novembre 2024, sont enfin installés.

Salifou Nikiéma prend la tête de ce bureau. Le ministre en charge de la Jeunesse et de l’Emploi a appelé les différents acteurs à se mettre au travail et à enterrer la hache de guerre.

“Il est temps que nous comprenions qu’à partir de cet instant, il n’y a plus de place pour le désordre au sein de l’économie informelle. Soyez un bureau qui fédère, ne fermez pas la porte à aucune association qui veut s’installer à vous.

Il faut que vous un bureau qui rompt avec des pratiques peu recommandables et surtout gardez-vous de vous laisser distraire par des influences d’où qu’elles viennent. Que ce soit de l’intérieur comme de l’extérieur. La fragilisation du conseil commence par là. Il faut que vous soyez un bureau soudé, hostile et résistant à toutes les fissures qui peuvent vous désolidariser”, a-t-il conseillé.

Le ministre Somda a également souligné que le Conseil national de l’économie informelle doit désormais être un instrument au service de l’État et du développement du Burkina Faso. “C’est pour ça que le département en charge de l’emploi a le devoir d’accompagner ce secteur. Nous avons procédé ce matin à l’installation du bureau exécutif national, s’en suivra ensuite le renouvellement des instances au niveau régional, provincial et communal”, a-t-il dit.

Concernant le “Grand Prix de la Formalisation”, il a précisé qu’il s’agira d’identifier, parmi les différents acteurs, ceux qui se sont distingués par leurs efforts pour évoluer vers le secteur formel. “Il y aura un jury, les candidats vont compétir. Et cela va se solder par non seulement une récompense mais un accompagnement plus accru vers la formation de ces structures”, a-t-il déclaré.

Salifou Nikiéma, le nouveau président du Conseil national de l’économie informelle, a tendu la main à tous les acteurs afin qu’ils s’unissent pour travailler au développement du pays. “Nous devons nous unir pour construire notre beau pays, le Burkina Faso.

Nous devons savoir que la diffusion ne peut pas construire un pays. Notre pays traverse des moments difficiles, on doit se mettre ensemble, laisser nos querelles et regarder l’intérêt général, ce qui peut nous construire au lieu de ce qui peut nous diviser”, a-t-il lancé.

Le parrain de cette cérémonie, Razang-Naaba Poulma, a invité les acteurs du secteur de l’économie informelle au travail, car pour lui, c’est la seule clé du succès. Il a aussi appelé les devanciers dans les affaires à laisser la place aux jeunes afin qu’ils puissent cerner les contours du monde des affaires.

“Si moi-même qui vous parle, je cherche à bloquer votre travail, vous devez tout faire pour me chasser. Parce que si nous les anciens commerçants, nos propres enfants ne connaissent pas ce que nous faisons, le Burkina Faso va tomber. Nous les anciens, nous devons comprendre que le monde a changé. Nous devons accompagner nos enfants”, a-t-il interpellé.

Et de conclure : “mon français n’est pas bon mais dans les affaires, je suis un professeur, je très intelligent dans les affaires. Il ne faut pas dire que je ne parle pas bon français, je ne peux pas aller en banque pour demander un prêt parce que je n’ai pas fait l’école. L’école n’est pas synonyme de réussite dans la vie”.

Willy SAGBE

