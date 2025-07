Hausse des prix des motos au Burkina Faso : La CNAVC interpelle « tous les commerçants véreux à se conformer aux règlementations en vigueur »

publicite

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) a donné sa lecture sur deux actualités majeures au Burkina Faso et sur la situation en cours au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), ce samedi 19 juillet 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

Au niveau national, la CNAVC s’est d’emblée prononcée sur la réorganisation territoriale et la dénomination des circonscriptions administratives. Pour la CNAVC, cette décision est motivée par des impératifs de sécurité nationale, d’efficacité administrative et de gouvernance de proximité.

« Maintenant, il appartient au peuple d’accompagner cette initiative car cette réforme structurelle vise essentiellement à renforcer l’efficacité de la réponse sécuritaire, en tenant compte des réalités locales ; de rapprocher davantage l’administration des populations, pour une meilleure prise en charge de leurs besoins », a dit Labidi Naaba, membre de la CNAVC.

La CNAVC a ensuite dénoncé l’attitude de certains commerçants de motocyclettes ; celle de fermer boutiques, depuis quelques jours, pour montrer leur mécontentement quant à la décision des autorités de faire baisser le coût de vente de leurs produits.

« Nous interpellons tous les commerçants véreux, en particulier ceux directement concernés par la hausse inhumaine des prix à se conformer aux réglementations en vigueur, dans un esprit de responsabilité et de respect des institutions », a indiqué Labidi Naaba.

Les polémiques et confrontations, a-t-il poursuivi, n’honorent personne. Et d’ajouter : « Ce dont notre pays a besoin aujourd’hui, c’est la solidarité, le dialogue et l’engagement collectif pour la paix et la stabilité. Restons unis et regardons ensemble dans la même direction : celle de la vérité, et de l’intérêt supérieur de la Nation ».

Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)

La situation en cours au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a naturellement été abordée au niveau de l’actualité internationale. Selon les textes régissant le fonctionnement de l’UEMOA, a rappelé Labidi Naaba, la présidence de la Conférence des Chefs d’État est tournante entre les pays membres. À ce titre, a-t-il dit, le Burkina Faso est en droit d’assumer actuellement cette présidence.

« Cependant, nous assistons avec regret à une manœuvre politique orchestrée dans les coulisses néocolonialiste, notamment sous l’influence des Présidents ivoirien et français dont Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, qui semblent instrumentaliser l’inexpérience politique du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour bloquer l’accession légitime et légale du Burkina Faso à cette présidence », a-t-il regretté.

La CNAVC a alors attiré l’attention des pays membres sur la nécessité de faire attention au risque d’aboutir à la situation de la CEDEAO.

« Nous appelons donc l’ensemble des pays membres à œuvrer avec responsabilité pour préserver l’unité et la crédibilité de l’Union, afin d’éviter qu’elle ne subisse le même sort d’affaiblissement que la CEDEAO », a appelé M. Labidi. La coordination a par ailleurs crié « non au braquage des textes de l’UEMOA ! » et dit son adhésion à une « UEMOA des peuples ! ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24