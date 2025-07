Burkina Faso : l’ABIIE réunit experts et acteurs économiques autour de l’intelligence économique du pays

publicite

L’Association Burkinabè d’Innovation d’Intelligence Économique (ABIIE) a organisé une conférence majeure, le samedi 19 juillet 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2025-2029, avait pour thème « L’Intelligence Économique et la Souveraineté Stratégique : catalyseur d’expansion socio-économique et de compétitivité durable ».

Le symposium a rassemblé des spécialistes de l’économie, offrant une plateforme d’échanges approfondis entre chercheurs, professionnels, étudiants et décideurs des secteurs public et privé.

De ces échanges, les participants ont partagé une conviction commune, notamment la maîtrise de l’information stratégique qui selon eux, est une condition essentielle au développement durable du Burkina Faso.

De ses propos, le Dr. Honoré Ouédraogo, président de l’ABIIE, a expliqué le choix de ce thème central. Il a en ce sens souligné la volonté légitime du Burkina Faso d’atteindre une indépendance accrue pour s’engager sur une voie de développement durable et équilibré, où chacun peut tirer le meilleur parti.

« Ce qui justifie le choix de la souveraineté stratégique est d’abord d’ordre décisionnel. C’est très important, quand on n’est pas maître de ses propres décisions, on ne peut aucunement être souverain », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le Dr. Ouédraogo a exprimé les attentes de l’ABIIE à l’issue de ce symposium. Il a de ce fait insisté sur l’importance de l’intelligence économique, pour anticiper les défis et opportunités.

« En intelligence économique, nous parlons de la lecture des signaux faibles. À travers ceux-ci, nous sommes en mesure de nous projeter sur les temps à venir, ce qui permet de déployer des stratégies efficaces et de ne pas agir « le nez dans le guidon ». C’est une lanterne qui permet de mieux voir », a-t-il clarifié.

Comme l’a démontré l’ABIIE, l’intelligence économique est un sujet de plus en plus pertinent au Burkina Faso. En somme, elle (l’intelligence économique, ndlr) est un levier essentiel pour le développement durable et la souveraineté stratégique, permettant au pays de « voir mieux » et de tracer sa propre voie dans un monde complexe.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24