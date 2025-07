In memoriam : 11ᵉ anniversaire du Crash Air Algérie AH5017

publicite

0 Partages Partager Twitter

24 juillet 2014 – 24 juillet 2025, 11ᵉ anniversaire du crash d’Air Algérie AH5017. Onze ans plus tard, le Burkina Faso s’incline dans le recueillement et porte en son cœur ceux qui ne sont jamais rentrés.

À leurs familles, à leurs amis et à tous ceux que le drame a touchés, nous réaffirmons notre solidarité. Que chaque prière, chaque fleur déposée à la stèle de Ouagadougou et dans chaque village ravive la lumière de leur souvenir et fortifie notre communauté dans l’espérance et la fraternité.

Mémorial virtuel disponible sur le blog dédié : www.ah5017.com