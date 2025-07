Le CERPAMAD célèbre les nouveaux bacheliers de Ouagadougou : Une soirée entre partage d’expérience, conseils et festivités

publicite

Le Centre de Recherche Panafricain en Management pour le Développement (CERPAMAD) a rassemblé plusieurs nouveaux bacheliers du Burkina Faso pour un moment de partage d’expériences, de conseils et de festivités, le vendredi 25 juillet 2025. Cette initiative, qui en est à sa 7ème édition, vise à offrir un soutien et des éclaircissements aux futurs étudiants dans leurs choix académiques.

Baptisé la « soirée des bacheliers », l’événement a accueilli un grand nombre d’étudiants. Le CERPAMAD organise régulièrement cette manifestation dans le but de féliciter et d’encourager les nouveaux diplômés. Entre échanges et danse, cette soirée a favorisé la communion et le réseautage parmi ces jeunes.

Pour Moumouni Seré, le directeur de l’institut, l’engouement et la complicité observés entre les étudiants témoignent de la réussite de cette soirée. Il a expliqué : « Le CERPAMAD, dans sa mission d’offrir des formations de qualité, s’est également donné pour objectif de contribuer à l’épanouissement des nouveaux bacheliers, après neuf mois de labeur. Vous avez constaté que cette cérémonie prend de l’ampleur, car la salle était pleine à craquer ».

Au cours de la soirée, les futurs étudiants ont bénéficié d’un programme riche en musique et surtout en conseils d’orientation. Awa Dao/Zabré, conseillère d’orientation, a insisté : « Pour choisir notre filière, il faut d’abord se poser des questions, comme qui suis-je ? Qu’est-ce que j’aime faire ? Depuis ma classe de 6ème, quelles sont les matières où je me débrouille le mieux ? Avant de faire un choix, il est aussi crucial de recueillir toutes les informations nécessaires sur l’institut que nous visons ».

Ces conseils ont été très bien accueillis, tant par le responsable de l’Institut que par les principaux concernés, les étudiants. Aurelle Kaboré, une nouvelle bachelière présente à l’événement, a témoigné de sa satisfaction. « Ça n’a pas été facile, mais on a travaillé dur pour en arriver là. Je suis très heureuse. Pour le moment, je n’ai pas encore choisi ma filière, mais je vais écouter les conseils. D’ailleurs, un grand merci au CERPAMAD de nous avoir donné l’occasion d’écouter une conseillère en orientation ».

Pour joindre l’utile à l’agréable, l’Institut a décerné cinq bourses d’études gratuites à cinq nouveaux étudiants tirés au sort. Des attestations ont également été remises aux différents majors de promotion. Une bourse particulière a été offerte par le directeur général à une bachelière vivant avec un handicap.

À propos du CERPAMAD

Le Centre de Recherche Panafricain en Management pour le Développement (CERPAMAD) est un institut supérieur fondé en 2003, dont le siège social est à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Il propose des filières très demandées et adaptées aux besoins du marché de l’emploi, telles que : Finance-comptabilité, Transport et logistique, Communication des entreprises, Droit, Économie, Marketing et gestion commerciale, Réseau informatique et télécommunication, Gestion des ressources humaines, Banque-microfinance et Commerce international.

Le CERPAMAD a établi divers partenariats et respecte les cahiers des charges du CAMES et du Ministère des Enseignements Secondaires. Ses diplômes sont reconnus par le CAMES, et d’autres reconnaissances sont en cours. Selon le classement 2019 du MESRSI, le CERPAMAD s’est classé 15ème sur près de 101 établissements.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24