Edmond Tapsoba, « mon idole depuis que je l’ai vu jouer contre le Sénégal » (Un joueur sénégalais)

Sociétaire du Bayer Leverkusen en Allemagne, le Sénégalais Abdoulaye Faye, 20 ans, est prêté au FC Lorient pour la saison 2025-2026. Interrogé sur son modèle de joueur, il cite le nom du Burkinabè Edmond Tapsoba.

« C’était mon idole, depuis que je l’ai vu jouer contre le Sénégal. Et mon premier match sur le banc avec Häcken, c’était en Ligue Europa contre… Leverkusen. À la fin du match, je suis allé lui demander son maillot, il me l’a donné et, deux ans plus tard, je suis avec lui », a confié Abdoulaye Faye, interrogé par le journal Le Télégramme du 1er Août 2025.

En attendant de pouvoir jouer aux côtés de son idole, c’est à Lorient qu’il va d’abord faire ses armes. Pourquoi pas, toujours en copiant son modèle. Abdoulaye Faye a été formé à Diambars au Sénégal. Il rejoint en 2023 Hucken (Suède) puis est prêté à Örgryte (Suède) avant de signer au Bayer Leverkusen. Cependant, le club allemand a prêté ce joueur central à Lorient pour cette saison.

