Tribune | 4-août : « Nous marquons le 42è anniversaire et dont nous célébrons la renaissance » (Rasmané Ouédraogo)

Ceci est une déclaration de la Convergence des Révolutionnaires pour la Défense de la Patrie (CRDP) à l’occasion du 04 août 2025.

Peuple du Burkina Faso,

Camarades militantes et militants,

Il y a 42 ans, le 04 août 1983, notre cher pays amorçait la Révolution Démocratique et Populaire (RDP), un virage décisif dans sa marche historique vers son émancipation de la tutelle néocoloniale, sa quête de souveraineté pleine et entière, la reconquête de sa dignité, ainsi que la réalisation de ses aspirations à changer qualitativement son existence en comptant d’abord sur ses propres forces.

Cette nouvelle option politique a été impulsée par l’ensemble des militants révolutionnaires et progressistes, sous la direction du Conseil National de la Révolution (CNR) avec à sa tête, le camarade Capitaine Isidore Noël Thomas SANKARA.

Bien qu’elle n’ait duré que 4 petites années, le bilan de la RDP est impressionnant et son impact sur les consciences des masses laborieuses nationales, africaines et internationales, indélébile.

Pleinement conscient de la justesse de la ligne politique et idéologique dont le pays s’était doté à travers le Discours d’Orientation Politique (DOP) du 02 octobre 1983 et dont il était l’incarnation, SANKARA prévenait ses potentiels assassins par cette phrase aux relents prophétiques : « Tuez SANKARA et demain des milliers de SANKARA naîtront. »

Effectivement, le 15 octobre 1987, le complot impérialiste international trouvait, en son prétendu « ami et frère, le bras assassin qui allait commettre l’irréparable acte abject, qui a stoppé brutalement le processus révolutionnaire et plongé les militants et sympathisants du Burkina Faso et du monde entier dans l’horreur et l’émoi.

S’en suivront 35 longues années de pilotage à vue, qui ont malheureusement eu pour conséquence, le retour de notre pays dans le giron néocolonial, le pourrissement de la société par les phénomènes du clientélisme, de la corruption, et divers autres pratiques aux antipodes des intérêts supérieurs du peuple caporalisé et résigné.

Heureusement, comme le dit l’adage : » Aussi longue que soit la nuit, le jour finit toujours par arriver ». C’est ainsi qu’advint, le 30 septembre 2022, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration 2 (MPSR2) sous le leadership du camarade Président Ibrahim TRAORÉ.

Convaincus par sa gestion du pouvoir et par le caractère révolutionnaire de ses décisions et mesures prises aux plans sécuritaire, diplomatique, économique, idéologique, socio-politique et culturel, des militants et sympathisants de la révolution d’août 1983 décidèrent de la création de la Convergence des Révolutionnaires pour la Défense de la Patrie (CRDP) avec pour objectifs de s’engager et d’assurer la veille citoyenne derrière le MPSR2 pour la réussite de sa mission de sécurisation de notre territoire national, de développement endogène et d’intégration harmonieuse du Burkina Faso dans la confédération de l’AES.

En effet, dans notre appel à la mobilisation et à l’action en soutien au MPSR2 paru au journal Le pays du 1er octobre 2024, notre mouvement appelait tous les révolutionnaires au rassemblement afin de renforcer nos rangs, de nous mettre résolument et efficacement au service du MPSR2, continuateur de l’œuvre de Thomas SANKARA, et de notre vaillant peuple.

C’est donc avec réconfort doublé d’une fierté nationale retrouvée que nous avons accueilli avec enthousiasme la proclamation de la RPP par le camarade Président capitaine Ibrahim TRAORÉ le 1er avril 2025.

En cette date hautement historique du 04 août, dont nous marquons le 42è anniversaire et dont nous célébrons la renaissance des cendres sous lesquelles on voulait l’ensevelir, la CRDP salue le courage légendaire et l’admirable résilience du peuple burkinabè.

Elle réitère son ferme soutien au processus révolutionnaire actuel sous la conduite dynamique et exemplaire du camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Elle félicite et magnifie nos intrépides Forces de Défense et de Sécurité (FDS), ainsi que nos braves Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), qui défient tous les dangers possibles pour récupérer l’intégralité de notre territoire et en assurer la paix et la tranquillité.

La CRDP appelle tous ses militants, sympathisants et l’ensemble du peuple burkinabè, à se rappeler la glorieuse période de la RDP sous l’impulsion du camarade Président Thomas SANKARA.

Elle les invite à une mobilisation patriotique et sans faille pour accompagner le camarade Président Ibrahim TRAORÉ, digne héritier des idéaux de la RDP et espoir d’un Burkina décomplexé qui s’assume et s’affirme pleinement, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (AES) et sur le plan international.

Vive la date historique du 4 août 1983 !

Vive la Révolution Démocratique et Populaire !

Vive la Révolution Progressiste Populaire !

Victoire à notre peuple en lutte pour ses légitimes aspirations !

La Patrie ou la Mort, Nous vaincrons.

Fait à Ouagadougou, le 31 juillet 2025

Pour la CRDP

Le Secrétaire Général

Rasmané OUÉDRAOGO dit Ladji