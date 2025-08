La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso adopte le Kôkô Dunda pour sa nouvelle identité

publicite

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a lancé une initiative originale pour renforcer sa culture d’entreprise : l’adoption du Kôkô Dunda comme symbole d’identité. À partir du lundi 4 août 2025, chaque premier lundi du mois, le personnel de l’institution portera fièrement ce tissu traditionnel, faisant de la « journée code vestimentaire » une réalité.

Cette démarche, saluée par Patricia BADOLO, Directrice Générale Adjointe, poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit, entre autres, de renforcer l’image de marque de la CCI-BF, la positionnant comme une institution à la fois moderne et profondément enracinée dans ses valeurs culturelles, créer un environnement de travail agréable, inclusif et propice à la cohésion d’équipe et réaffirmer l’engagement de l’institution à soutenir les directives gouvernementales en matière de valorisation du Faso Danfani et des autres tissus traditionnels.

« Le port du Kôkô Dunda n’est pas qu’un choix esthétique, c’est un acte de fierté, d’unité et de respect envers notre patrimoine culturel », a souligné Patricia Badolo. L’initiative vise à allier tradition et modernité, renforçant ainsi l’esprit d’équipe et l’authenticité au sein de l’institution.

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso