Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt

Choguel Maïga
Après une semaine de garde à vue au Pôle économique et financier, l’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a été présenté ce mardi 19 août 2025 à la chambre d’instruction de la Cour suprême.

Selon le communiqué de son Conseil, la juridiction lui a notifié les faits d’atteinte aux biens publics reprochés par le réquisitoire du procureur général, avant de décider de son placement sous mandat de dépôt.

Malgré cette décision, Choguel Maïga se dit « serein » et affirme qu’« un homme politique doit s’attendre à tout, y compris la prison et la mort ». L’ancien chef du gouvernement s’est toutefois réjoui que son ex-directeur de cabinet, le Professeur Issiaka Ahmadou Singaré, 80 ans, poursuivi dans le même dossier, bénéficie d’une liberté provisoire.

L’affaire, désormais suivie par la plus haute juridiction du pays, suscite de nombreux commentaires dans un contexte politique déjà tendu.

