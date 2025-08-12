L’ancien Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga placé en garde à vue

Choguel Maïga à Ouagadougou : « Rien ne doit vous amener à douter de votre armée »
Choguel Maïga à Ouagadougou : « Rien ne doit vous amener à douter de votre armée »
L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été placé en garde à vue ce mardi 12 août 2025 à Bamako. Il est visé par une enquête pour « atteinte aux biens publics » suite à un rapport du Vérificateur général.

L’ancien chef du gouvernement avait déjà été auditionné une première fois le 1er août 2025. Convoqué pour des confrontations avec d’anciens collaborateurs, il a finalement été placé en garde à vue.

Cette mesure a également été notifiée à plusieurs de ses anciens collaborateurs, dont son ancien Directeur de cabinet, le Professeur Issiaka Ahmadou Singaré, ainsi que trois anciens Directeurs administratifs et financiers de la Primature.

Mali : Le Général Assimi Goïta met fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement

Selon son avocat, Maître Cheick Oumar Konaré, Choguel Kokalla Maïga bénéficie du traitement dû à son rang et est, à ce stade de l’enquête, présumé innocent. Le communiqué précise que le dossier sera prochainement transmis aux autorités judiciaires compétentes.

