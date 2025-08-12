Burkina Faso Vs Mauritanie au CHAN 2024 : « On est à un match de rentrer dans l’histoire », affirme Patrick Malo

publicite

A la veille de la rencontre face à la Mauritanie pour le compte de leur troisième match du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024, le défenseur burkinabè Patrick Malo se dit prêt à tout donner pour écrire une nouvelle page du football burkinabè. En effet, l’équipe locale du Burkina Faso n’a jusque-là pas encore passé l’étape des phases de poules.

« Le groupe vit bien actuellement. Après une victoire qu’on a vite oubliée pour se remettre dedans, on avait à cœur de se concentrer pour le match à venir. On est à un pied de rentrer dans l’histoire. On est vraiment concentré et gonflé à bloc », assure Patrick Malo, à la veille de la rencontre contre l’équipe locale de la Mauritanie. Cette opposition, le troisième match pour chacune des deux équipes est prévue ce mercredi 13 Août 2025 à 17 heures.

L’adversaire, la Mauritanie, n’a rien d’un cadeau pour l’équipe entraînée par Issa Balboné. L’équipe de la Mauritanie a d’abord fait match nul (0-0) contre Madagascar et une victoire (1-0) face à la Mauritanie et une défaite (1-0) face à la Tanzanie. Elle montre qu’elle encaisse très peu.

« Nous avons à cœur d’écrire l’histoire »

Le Burkina Faso compte sur sa puissance offensive pour faire la différence. « On fait tout pour ne pas passer à côté et de maintenir la bonne ambiance pour ne pas passer à côté du match de la Mauritanie qui ne sera pas facile. Nous avons à cœur d’écrire l’histoire. Nous sommes prêts à animer le système que le coach va mettre en place. La Mauritanie encaisse moins. Mais notre attaque marque aussi beaucoup », s’est exprimé Patrick Malo.

Pour le défenseur de l’équipe nationale locale, passée chez les A, le match va se jouer au niveau de la concentration. « C’est à nous de limiter nos erreurs, de rester concentrés dans le match du début jusqu’à la fin. Lorsque vous regardez les buts qu’on encaisse, c’est par manque de concentration vers les fins de match. Mais les coachs sont dessus. Toute la semaine, on a vraiment bien bossé », insiste-t-il.

Face aux Mourabitounes, l’autre clé réside dans le respect des consignes et l’application de la tactique à l’entraînement. Battus d’entrés par la Tanzanie pays hôte (2-0), les Burkinabè se sont repris en battant la Centrafrique (4-2). Ils occupent la troisième place du groupe avant cette rencontre.