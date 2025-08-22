Burkina Faso : Le gouvernement suspend définitivement le projet Target Malaria

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé, par voie de communiqué officiel le vendredi 22 août 2025, la cessation de toutes les activités du projet Target Malaria sur l’ensemble du territoire national.

Selon le communiqué, toutes les enceintes contenant des moustiques génétiquement modifiés ont été scellées dès le 18 août 2025. Les échantillons existants seront détruits conformément à un protocole spécifique, garantissant la sécurité biologique et sanitaire.

Le ministère précise également que les moustiques mâles génétiquement modifiés sans impulsion génétique, déjà relâchés dans le village de Souroukoukoudingan (province du Houet, région du Guiriko), ont été soigneusement neutralisés par les services techniques compétents.

Cette décision, qualifiée de stratégique par les autorités, vise à protéger la santé publique, l’environnement et la souveraineté scientifique du Burkina Faso. Le projet Target Malaria, qui suscitait depuis plusieurs années débats et controverses, avait pour objectif de réduire la population de moustiques vecteurs du paludisme par l’utilisation de technologies génétiques.Sig

