Espace AES : La Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali en visite d’étude à Burkina 24

La Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali en visite d'étude à Burkina 24

Une délégation de la Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali a rendu visite à votre média en ligne leader Burkina 24 ce vendredi 22 août 2025 à Ouagadougou. Cette immersion s’inscrit dans la volonté de la délégation de s’imprégner du fonctionnement du média afin d’en tirer des leçons.

Du 19 au 23 août 2025, la délégation de la HAC du Mali séjourne au Burkina Faso dans le cadre d’une mission de partage d’expériences avec le Conseil Supérieur de la Communication (CSC). Au cours de cette mission, elle a entrepris des visites chez certains médias qu’elle a jugés professionnels. C’est dans ce cadre qu’elle a été reçue ce mardi 22 août par Burkina 24.

À la tête de la délégation, Kalifa Naman Traoré a d’emblée expliqué les raisons de cette visite. Il a indiqué être au pays des Hommes intègres pour s’enquérir de l’expérience burkinabè en matière de régulation des médias numériques et de la presse écrite.

« Nous sommes au Burkina Faso depuis quelques jours pour observer l’état de la presse. Nous avons travaillé avec nos homologues du CSC depuis mercredi et avons visité plusieurs médias. Aujourd’hui, nous avons choisi de venir à Burkina 24 pour voir comment vous travaillez, comment vous relayez et sourcez vos informations. L’objectif est de s’inspirer de l’expérience burkinabè en matière de presse en ligne », a-t-il expliqué.

Selon le chef de la délégation, cette initiative vise à améliorer les relations entre les deux pays de l’espace AES. « Le choix du Burkina s’explique par le fait que nos deux pays ont des liens étroits et partagent beaucoup de choses en commun, tant au niveau de l’histoire que de la géographie.

Et aujourd’hui, dans le cadre de l’AES, nous sommes en train d’harmoniser nos actions. Nous venons donc voir comment les choses se passent au Burkina Faso pour que, au Mali, nous soyons sur un pied d’égalité », a justifié Kalifa Traoré.

Après des échanges avec la Directrice générale de Burkina 24, Asséto Ouédraogo, les membres de la HAC du Mali ont eu droit à une visite guidée des différents services de production du journal.

Le chef de la délégation a salué la qualité de l’équipe. De son côté, la Directrice générale a remercié l’équipe malienne pour le choix porté sur le média.

