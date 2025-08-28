Un chauffeur et deux employés de commerce se partagent plus de 84 millions de F CFA de la LONAB

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a remis ce jeudi 28 août 2025 des chèques d’un montant total de 84 857 000 F CFA à trois parieurs chanceux. Ces gagnants, un chauffeur et deux employés de commerce, ont reçu leurs gains à Ouagadougou.

Le plus gros chèque, d’un montant de 28 850 500 F CFA, a été remis à Nouhoun Kouyaté, un chauffeur qui avait misé 3 100 F CFA. Saidou Ouédraogo, employé de commerce, a quant à lui décroché 28 820 000 F CFA avec une mise symbolique de 300 F CFA.

Enfin, Rosine Coulibaly/Nikièma, également employée de commerce, a empoché 27 186 500 F CFA avec une mise de 132 000 F CFA.

Représentant le Directeur général de la LONAB, Salimata Ouédraogo, Cheffe d’Agence Ouaga 2, a exprimé sa joie de voir les rêves des Burkinabè se concrétiser. «Au-delà des chiffres, derrière chaque chèque, il y a une histoire», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que ces gains traduisent la promesse de la LONAB de redistribuer les fruits des jeux. Salimata Ouédraogo également a insisté sur le rôle de la loterie en tant que moteur de développement socio-économique pour le Burkina Faso, où chaque mise contribue au financement de projets nationaux.

Les heureux gagnants ont partagé leur soulagement et leurs projets. Nouhoun Kouyaté, qui joue depuis une vingtaine d’années, a confié que c’est son premier grand gain. «Je remercie Dieu pour ce gain. Je vais mettre en place un projet que je souhaite garder confidentiel d’abord», a-t-il affirmé.

Pour lui, «chacun a sa chance si Dieu dit que c’est ton jour seulement tu vas gagner», dit-il. Pour sa part, Saidou Ouédraogo a un projet plus personnel en tête. «Je n’ai pas de maison, je vais prendre l’argent pour construire et dormir», a-t-il déclaré.

Salimata Ouédraogo a félicité les gagnants et les a encouragés à être les architectes de leur «nouveau destin». Elle n’a pas manqué d’adressé un message aux sceptiques. «Ces trois histoires que nous célébrons aujourd’hui sont la preuve que la chance existe, qu’elle est accessible à tous.

Croyez en vos rêves, continuez de miser, jouez de manière responsable pour que le jeu reste une source de plaisir», a fait entendre la cheffe d’Agence Ouaga 2 de la nationale des jeux de hasard.

Akim KY

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24