Séminaire national annuel des personnels musulmans de l’éducation du CERFI : L’édition 2025 officiellement lancée

La cellule des personnels musulmans de l’éducation du Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) tient son séminaire national annuel, au titre de l’année 2025, du 31 août au 3 septembre 2025 à Ouagadougou. La cérémonie officielle d’ouverture dudit séminaire a eu lieu ce lundi 1er septembre 2025.

Hamidou Yaméogo, président du Bureau exécutif national du Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI), a fait comprendre qu’à travers ces assises annuelles, le CERFI relève le défi majeur de réunir les acteurs de tous les ordres d’enseignement de notre système éducatif autour de préoccupations réelles qui commandent des réponses plus approfondies.

De telles rencontres, a-t-il également fait savoir, sont sans doute à même d’ouvrir des réflexions de fond et d’apporter des solutions durables au profit de la société burkinabè.

C’est donc, a-t-il aussi fait remarquer, avec une ferme conviction de notre place et de notre rôle dans la bonne marche du système éducatif national que nous tenons le présent séminaire autour du « rôle de l’éducation islamique dans la formation civique et morale de nos citoyens » ; thème central du séminaire.

Ainsi, durant ce séminaire, il est prévu d’aborder plusieurs thématiques. « Intelligence artificielle et pédagogie ; laïcité et pluralisme religieux ; le programme d’instruction religieux dans les établissements d’enseignement confessionnel islamique ; comment apprendre la langue arabe et renforcer sa foi ? Islam et géopolitique, les clés pour comprendre les crises contemporaines… », a cité Hamidou Yaméogo.

Saïdou Alceny Barry, représentant le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, parrain de l’édition, a salué l’engagement de la cellule à promouvoir un dialogue constructif autour du thème central du séminaire.

Environ 400 participants venus des régions du Burkina Faso prennent part à ce séminaire dont l’objectif général est de faire le bilan de la contribution de la cellule des personnels musulmans de l’éducation dans la résolution des crises dont souffre le milieu éducatif burkinabè afin d’ébaucher des pistes pour les actions futures.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

