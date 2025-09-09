Lutte contre la cybercriminalité : Un faux vendeur de motos arrêté par la BCLCC

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a mis fin aux activités frauduleuses d’un individu de 30 ans, étudiant résidant à Ouagadougou, soupçonné d’escroquerie en ligne.

Sous de faux profils Facebook créés aux noms de « Aziz Tignègré » et « Moto », le mis en cause, T.S., se faisait passer pour intermédiaire dans la vente de motos et de parcelles. Il relayait des annonces trompeuses et réussissait à appâter ses victimes.

C’est ainsi qu’un commerçant, B.H., à la recherche d’un modèle de moto rare, a versé 1 792 500 F CFA sur un compte Mobile Money contrôlé par T.S., avant que celui-ci ne disparaisse sans livrer l’engin.

Interpellé, le suspect a reconnu les faits, affirmant avoir utilisé l’argent à des fins personnelles. À l’issue de l’enquête, il a été déféré devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I.

La BCLCC invite les internautes à redoubler de prudence dans leurs transactions en ligne, particulièrement avec des inconnus, et encourage toute victime ou témoin d’actes similaires à les signaler via ses canaux officiels.

Source : Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC)