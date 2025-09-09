Lutte contre la cybercriminalité : Un faux vendeur de motos arrêté par la BCLCC

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a mis fin aux activités frauduleuses d’un individu de 30 ans, étudiant résidant à Ouagadougou, soupçonné d’escroquerie en ligne.

Sous de faux profils Facebook créés aux noms de « Aziz Tignègré » et « Moto », le mis en cause, T.S., se faisait passer pour intermédiaire dans la vente de motos et de parcelles. Il relayait des annonces trompeuses et réussissait à appâter ses victimes.

C’est ainsi qu’un commerçant, B.H., à la recherche d’un modèle de moto rare, a versé 1 792 500 F CFA sur un compte Mobile Money contrôlé par T.S., avant que celui-ci ne disparaisse sans livrer l’engin.

Lire également 👉Lutte contre la cybercriminalité : 4 présumés cyber-escrocs dans les mailles de la BCLCC

Interpellé, le suspect a reconnu les faits, affirmant avoir utilisé l’argent à des fins personnelles. À l’issue de l’enquête, il a été déféré devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I.

La BCLCC invite les internautes à redoubler de prudence dans leurs transactions en ligne, particulièrement avec des inconnus, et encourage toute victime ou témoin d’actes similaires à les signaler via ses canaux officiels.

Source : Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC)

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Coris Invest Group prend officiellement le contrôle de TotalEnergies Burkina

il y a 13 heures
François Bayrou

France : Le gouvernement Bayrou renversé, Emmanuel Macron cherche un nouveau Premier ministre

il y a 13 heures

Pabré : Un camp éducatif pour former les jeunes sur l’éducation civique, la paix et le leadership

il y a 17 heures

Coopération Burkina Faso-Hongrie : Vers un nouvel élan des relations bilatérales

il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page