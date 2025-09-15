Lancement officiel de la Chambre de Commerce et d’Industrie Burkina-Canada (CCI-BC) : Ouagadougou et Ottawa unis par les affaires

Ottawa et Ouagadougou sont désormais plus proches que jamais. Le 13 septembre 2025, dans la capitale canadienne, le lancement officiel de la Chambre de Commerce et d’Industrie Burkina-Canada (CCI-BC) a marqué l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations entre les deux nations. Cette fois, c’est un pont économique et financier qui s’est érigé avec pour ciment la diaspora entrepreneuriale. Un lien qui s’annonce aussi stratégique que prometteur.

« La Chambre est un pont de croissance qui va bien au-delà du symbole pour toucher au concret, aux affaires, à la création de valeurs partagées », a affirmé son président, Désiré Kaboré, face à une audience relevée composée de la députée d’Orléans, de la présidente de la Chambre de commerce de Gatineau et d’hommes d’affaires canadiens et africains.

Il a présenté une vision audacieuse : exploiter le potentiel du Burkina Faso. « Une agriculture fertile, des ressources diversifiées et un immense potentiel solaire », a-t-il précisé, sont autant d’opportunités d’investissement au Burkina Faso.

Concrètement, la CCI-BC va agir comme un facilitateur et un catalyseur. Elle s’engage à sécuriser et guider les investisseurs canadiens en leur offrant un accès privilégié à l’information et un accompagnement sur le terrain.

« Nous serons votre boussole », a lancé M. Kaboré aux entrepreneurs canadiens, tout en rassurant ses homologues burkinabè : « Préparez vos projets les plus robustes, le Canada est une porte ouverte. Nous serons votre catalyseur. »

Ces ambitions s’appuient sur des bases solides. Le chargé d’affaires de l’Ambassade du Burkina au Canada, Idrissa Soulama Nénin, a rappelé que les relations commerciales sont déjà florissantes, avec des investissements canadiens de près de 1,1 milliard de dollars en 2023, principalement dans le secteur minier.

« La mise en place d’un cadre juridique approprié témoigne de l’ouverture du pays à tous les amis du Burkina Faso qui souhaitent y faire des affaires », a-t-il ajouté.

L’objectif partagé par les intervenants est de bâtir des synergies d’actions gagnant-gagnant. « Si la culture et la langue contribuent au rapprochement, ce sont les affaires qui vont véritablement le sceller », a martelé la députée d’Orléans, Marie France Lalonde.

Un message repris par la présidente de la Chambre de Commerce de Gatineau, Iseline Gandaho, qui, en retraçant son propre parcours d’immigrante devenue une femme d’affaires à succès, a illustré les opportunités qu’une telle coopération peut créer.

Marie France Lalonde pour sa part a décerné un certificat de reconnaissance, en sa qualité de députée de la Chambre des communes du Canada et au nom des citoyens d’Orléan, à la Chambre de commerce et d’Industrie Burkina-Canada nouvellement créée.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Burkina-Canada est plus qu’une structure : c’est une promesse. Celle de créer un réseau influent de décideurs, de stimuler les opportunités d’affaires et de générer de la richesse, aussi bien à Ouagadougou qu’à Ottawa.

Hamadou OUÉDRAOGO

Pour Burkina 24