Communiqué | TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nékré » Lundi 15 Septembre 2025

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
publicite
Lundi 15 Septembre 2025
🎟️ Tirage N° 2025/110
Les numéros gagnants sont : 77 – 45 – 41 – 7 – 40 🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué | NEERWA GLOBAL LOGISTICS : Votre partenaire logistique complet pour le transport et la supply chain

il y a 15 heures

SITARAIL | Développement : six (6) nouveaux wagons-plateaux RENFE réceptionnés par SITARAIL

il y a 3 jours

Communiqué | Tirage FASO LOTO 5/90 « Welhy » Vendredi 12 Septembre 2025

il y a 3 jours

Communiqué | Avis de recrutement : Directeur Commercial – Ouagadougou

il y a 3 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page