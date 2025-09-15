Championnat d’Afrique de handball U17 filles : Le Burkina Faso perd ses deux premiers matchs

Les Burkinabè en blanc ont encore perdu, cette fois face à la Guinée.
Les Étalons U17 filles commencent difficilement les Championnats d’Afrique de handball. Après leurs aînés, les U20, les cadettes sont entrées en compétition mais n’ont pas réussi à remporter leur première victoire.

Pour leur première sortie le dimanche 14 septembre 2025, les Étalons U17 filles ont perdu sur le score de 26 à 21 contre leurs homologues de l’Algérie, pays hôte. Pourtant, à la pause, les Burkinabè avaient bien accroché les locaux (11-11).

Mais le début de la deuxième période s’est avéré plus compliqué pour les Burkinabè, qui ont manqué d’adresse, permettant aux Algériens de prendre l’avantage (18-14) puis de s’imposer.

Les Burkinabè espéraient se rattraper face à la Guinée. Mais, une nouvelle fois, les joueuses burkinabè se sont heurtées à un adversaire plus fort. Menées (13-10) à la mi-temps, les Burkinabè perdent finalement le match (25-17). Il reste encore deux matchs de groupe au Burkina Faso, qui affrontera la Zambie et l’Égypte. La compétition se tient du 14 au 21 septembre 2025.

