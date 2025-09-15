Championnat d’Afrique de handball U17 filles : Le Burkina Faso perd ses deux premiers matchs

publicite

Les Étalons U17 filles commencent difficilement les Championnats d’Afrique de handball. Après leurs aînés, les U20, les cadettes sont entrées en compétition mais n’ont pas réussi à remporter leur première victoire.

Pour leur première sortie le dimanche 14 septembre 2025, les Étalons U17 filles ont perdu sur le score de 26 à 21 contre leurs homologues de l’Algérie, pays hôte. Pourtant, à la pause, les Burkinabè avaient bien accroché les locaux (11-11).

Mais le début de la deuxième période s’est avéré plus compliqué pour les Burkinabè, qui ont manqué d’adresse, permettant aux Algériens de prendre l’avantage (18-14) puis de s’imposer.

Les Burkinabè espéraient se rattraper face à la Guinée. Mais, une nouvelle fois, les joueuses burkinabè se sont heurtées à un adversaire plus fort. Menées (13-10) à la mi-temps, les Burkinabè perdent finalement le match (25-17). Il reste encore deux matchs de groupe au Burkina Faso, qui affrontera la Zambie et l’Égypte. La compétition se tient du 14 au 21 septembre 2025.