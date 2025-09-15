Angers SCO : Tout le monde parle du Burkinabè Hervé Koffi

publicite

Hervé Koffi impressionne en ce début de saison en Ligue. En quatre matchs, l’international burkinabè a réalisé des prestations de haut vol le classant à chaque sortie.

La saison écoulée, Hervé Koffi a connu une saison galère avec le Racing Club de Lens. Arrivé alors qu’il pensait être numéro 1, il a été laissé sur le banc pour son entraîneur de l’époque. Cette saison, le Burkinabè a changé d’option en s’engageant en prêt avec Angers SCO.

Les débuts du gardien de but sont réussis. Désormais titulaire, Hervé Koffi s’est particulière illustré dans ces différentes rencontres.

Ce dimanche, en déplacement à Metz, Hervé Koffi a détourné un penalty évitant à son équipe un retard de deux buts. Metz menait déjà (1-0). Juste un exemple de sa prestation alors que son équipe était déjà menée.

Angers a finalement égalisé (1-1) pour arracher le nul. Depuis, le début de la saison, les commentaires sont dithyrambiques à l’égard de Hervé Koffi que certains semblent découvrir.