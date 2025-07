Le Canada consacré Pays à la meilleure réputation mondiale : Une étude révèle les secrets de l’estime internationale

publicite

Le Canada se distingue une fois de plus comme le pays ayant la « meilleure réputation » au monde, selon le rapport annuel du Reputation Institute, une firme de conseil internationale basée à Copenhague et Boston. Cette étude exhaustive vise à identifier les nations qui génèrent le plus de respect, de confiance, d’admiration et d’estime à l’échelle internationale.

La méthodologie de l’institut repose sur une vaste enquête en ligne menée auprès de 48 000 consommateurs des pays du G8, complétée par 30 000 interviewés supplémentaires issus de nations non-G8. Ces données sont collectées annuellement entre février et avril. Les questions posées évaluent l’admiration ressentie envers un pays, les « bonnes ondes » qu’il dégage, la confiance qu’il inspire et les sentiments généraux à son égard.

Les critères d’évaluation couvrent un large éventail de caractéristiques intrinsèques, incluant la beauté naturelle, la perspective et l’attitude de la population, la sécurité intérieure et la compétence du gouvernement. Ces aspects sont regroupés en trois catégories principales pour l’enquête : des gouvernements efficaces, un environnement attrayant et une économie avancée. Le rapport sert également de guide pour aider les pays à améliorer leur perception externe.

Le Canada, souvent au sommet, devance ses pairs nordiques

Avec un score de 78.1, le Canada s’impose en tête du classement, une position qu’il a fréquemment occupée, ayant été deuxième en 2010 et 2014. Ses atouts sont multiples : il bénéficie d’un magnifique paysage et d’une population affable. Le pays n’a pas connu de récession et son système politique est une démocratie parlementaire fédérale.

Classé 11e parmi les plus grandes économies mondiales, le Canada a également obtenu une note élevée pour son environnement attrayant, ce qui attire des touristes du monde entier. Les réponses des étrangers indiquent une nette ouverture à visiter, étudier, travailler et vivre au Canada. La population canadienne est très diverse, avec un sentiment général d’acceptation de toutes les personnes, ce qui explique sa présence constante au sommet du classement depuis six ans.

Derrière le Canada, le top 10 des pays les plus respectés comprend la Norvège (77.1), la Suède (76.6), la Suisse (76.4), l’Australie (76.3), la Finlande (75.1), la Nouvelle-Zélande (75.0), le Danemark (74.5), les Pays-Bas (73.7) et la Belgique (72.3). Il est intéressant de noter que la majorité des pays du top 20 sont situés dans les régions septentrionales du globe.

Ce rapport annuel du Reputation Institute met en lumière l’importance de la perception internationale pour les nations, agissant comme un baromètre de leur santé globale et de leur attractivité sur la scène mondiale.