Civisme et patriotisme au menu du Camp vacances Faso Mêbo, 2e vague : Le Directeur de cabinet du Président du Faso face aux campeurs

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin MEDAH a été la personnalité invitée du Camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou, le lundi 15 septembre 2025 à Ouagadougou.

Émerveillé par l’esprit de camaraderie et la capacité d’assimilation des campeurs, le Capitaine Medah a partagé avec eux des enseignements axés sur les symboles et les valeurs qui doivent guider les citoyens burkinabè.

La personnalité invitée a insisté sur le respect du drapeau par tout citoyen burkinabè. « Lorsque vous faites la montée des couleurs, le drapeau est au-dessus de vos têtes. Ce qui montre la suprématie du drapeau sur tous les citoyens et nous lui devons respect et considération », indique le Directeur de Cabinet du Président du Faso.

Le vivre-ensemble a été aussi une valeur enseignée par la personnalité invitée aux campeurs pour une société burkinabè meilleure. Pour le Capitaine MEDAH, sans la cohésion sociale et le vivre-ensemble aucun pays ne peut se développer.

Il a ajouté que la discipline et la solidarité sont des valeurs indispensables à la cohésion sociale que les campeurs doivent développer.

Lire également 👉 Phase 2 du Camp Vacances Faso Mêbo de Ouagadougou : La star Smarty sur scène motive les campeurs

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso