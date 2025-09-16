Civisme et patriotisme au menu du Camp vacances Faso Mêbo, 2e vague : Le Directeur de cabinet du Président du Faso face aux campeurs

Le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin MEDAH a été la personnalité invitée du Camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou, le lundi 15 septembre 2025 à Ouagadougou.

Émerveillé par l’esprit de camaraderie et la capacité d’assimilation des campeurs, le Capitaine Medah a partagé avec eux des enseignements axés sur les symboles et les valeurs qui doivent guider les citoyens burkinabè.

le Directeur de cabinet du Président du Faso face aux campeurs

La personnalité invitée a insisté sur le respect du drapeau par tout citoyen burkinabè. « Lorsque vous faites la montée des couleurs, le drapeau est au-dessus de vos têtes. Ce qui montre la suprématie du drapeau sur tous les citoyens et nous lui devons respect et considération », indique le Directeur de Cabinet du Président du Faso.

Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin MEDAH avec les campeurs

Le vivre-ensemble a été aussi une valeur enseignée par la personnalité invitée aux campeurs pour une société burkinabè meilleure. Pour le Capitaine MEDAH, sans la cohésion sociale et le vivre-ensemble aucun pays ne peut se développer.

Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin MEDAH

Il a ajouté que la discipline et la solidarité sont des valeurs indispensables à la cohésion sociale que les campeurs doivent développer.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

