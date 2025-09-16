Burkina Faso – Sierra Leone : Julius Maada Bio attendu à Ouagadougou pour une visite de travail et d’amitié

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président de la République de la Sierra Leone, Dr Julius Maada Bio, est attendu ce mardi 16 septembre 2025 à Ouagadougou pour une visite officielle placée sous le signe de l’amitié et de la coopération bilatérale.

Au programme de cette visite, une séance de travail élargie réunira les délégations des deux pays, avant un entretien en tête-à-tête entre le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue sierra-léonais. Ces échanges porteront notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale et la concertation sur des questions régionales et multilatérales.

Cette rencontre marque la deuxième visite du chef d’État sierra-léonais au Burkina Faso depuis août 2024, soit en l’espace d’une année. Un rythme diplomatique qui traduit la qualité des relations entre Ouagadougou et Freetown et la volonté commune de consolider les partenariats dans divers domaines.

Selon la Présidence du Faso, ces visites régulières témoignent de «l’excellence de la coopération entre Ouagadougou et Freetown».

Source : Présidence du Faso