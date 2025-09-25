Vente illicite de médicaments vétérinaires : Une énorme quantité de produits saisis par des services compétents à Ouagadougou

La Direction générale des services vétérinaires a mené, le mercredi 24 septembre 2025, une opération de répression d’envergure au marché de Sankaryaré. Cette opération, qui s’est déroulée concomitamment sur plusieurs sites de la capitale burkinabè, a permis la saisie d’une importante quantité de produits vétérinaires non conformes à la réglementation en vigueur.

Suite à une campagne de sensibilisation, les services compétents sont passés à l’action. Une quantité considérable de produits vétérinaires non conformes aux normes a été confisquée par la Direction générale des services vétérinaires.

Les vendeurs concernés sont invités à se présenter à la Direction pour d’éventuelles réclamations. Cependant, le sort de ces produits est d’ores et déjà scellé : leur destruction par incinération.

« Comme ces médicaments sont saisis, selon la réglementation, ils seront détruits parce que ces médicaments sont considérés comme des médicaments falsifiés, ce sont des faux médicaments et la suite à donner, c’est la destruction de ces produits », a annoncé Dr Kadré Sanfo, directeur de la santé publique vétérinaire.

Par ailleurs, il a rappelé que cette campagne a d’abord ciblé la région du Guiriko, puis celle du Tannounyan. Il a souligné qu’il s’agit d’une opération d’assainissement du marché des médicaments vétérinaires.

« Et ce matin, c’était une opération de grande envergure parce que nous avons constitué plusieurs équipes compte tenu du nombre de sites qui avaient été identifiés qui était plus de 150 sites identifiés qui s’adonnaient à la vente illicite des médicaments vétérinaires », a-t-il affirmé.

Il a souligné qu’avec le soutien de la Gendarmerie nationale, ils ont pu mettre la main sur ces produits illégaux en circulation. « Les résultats sont tangibles. Après l’opération, nous avons saisi une grande quantité de médicaments vétérinaires auprès de ces sites de vente illicite. Et également les points de ces ventes seront fermés dans les jours à venir », a-t-il notifié.

Il a également fait savoir que cette opération s’intensifiera dans les prochains jours afin de parvenir à l’assainissement complet du marché. « Nous n’avons pas pu comptabiliser la quantité exacte des médicaments que nous avons saisis mais nous avons saisi une grande quantité et nous sommes allés même dans les points qui étaient réputés, reconnus pour la vente de ces médicaments et nous, nous avons pu saisir une grande quantité », a-t-il soutenu.

Le capitaine, Aboubacar Nacro, directeur général des services vétérinaires, a rappelé aux vendeurs du marché de Sankaryaré que ces médicaments doivent faire l’objet d’un contrôle rigoureux avant d’être mis sur le marché.

« Le problème est que tous ces médicaments n’ont pas d’autorisation de mise sur le marché ici au Burkina. Ça veut dire qu’il y a aucun contrôle qui est fait pour s’assurer de la qualité de ces médicaments », a-t-il interpellé.

Selon le directeur général des services vétérinaires, à terme, ces produits ont des répercussions néfastes sur la santé des populations, d’où la nécessité impérieuse de les retirer du marché.