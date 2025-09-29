Burkina : L’association Aube du Faso outille des jeunes et s’engage dans la lutte contre le chômage

L’association Aube du Faso a organisé, le samedi 27 septembre 2025 une formation en techniques de recherches et d’obtention d’emploi au profit des jeunes diplômés en quête d’emplois. Elle a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes.

‎Lancé en juin 2015 avec son programme, « Un étudiant-un stage », Aube du Faso a constaté que de nombreux jeunes rencontrent des difficultés dans la recherche d’emploi.

‎« Les CV et les lettres de motivation sont mal rédigés, mal présentés dans la forme et le fond » a déclaré Pascal Armel Tapsoba, président de l’association Aube du Faso.

‎Avec cette session de formation réunissant une centaine de jeunes, Aube du Faso a non seulement outillé les jeunes sur les techniques de recherche d’emploi mais aussi sur la nécessité pour ces derniers de valoriser les trois types de savoir dont le savoir, le savoir faire et le savoir être.

‎Aïcha Sankara, étudiante en quête d’emploi et participante apprécie les connaissances reçues.

‎« A travers les différentes présentations, je vais améliorer mon CV et mes lettres de motivation. J’avais un peu peur lors des entretiens d’embauche. Maintenant je sais comment me comporter » a-t-elle confié.

‎Ainsi la portée de l’initiative de Aube du Faso sert aujourd’hui de témoignages. Ghislaine Kaboré, bénéficiaire du programme de Aube du Faso ne dit pas le contraire.

‎« Aube du Faso milite pour l’employabilité des jeunes. J’ai obtenu un stage à Bobo-Dioulasso grâce à eux. Cela a été une expérience vraiment enrichissante pour moi », a-t-elle témoigné.

‎Tout en étant conscient du taux de chômage, l’association a reconnu les efforts consentis par l’Etat dans cet élan. Également, l’association a lancé quelques recommandations à l’endroit des entreprises, de l’Etat burkinabè et de la jeunesse.

‎Elle a appellé les entreprises à prévoir des frais de stage pour les stagiaires, à recruter des personnes à mobilité réduite et à initier des sessions de formation à l’endroit des stagiaires.

‎A l’endroit de l’Etat, Aube du Faso a demandé de refaire une étude statistique poussée pour connaître le taux réel du chômage.

‎L’association a invité les jeunes à la patience, à l’intégrité et à l’honnêteté vis-à-vis de leurs employeurs.