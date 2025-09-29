Dialogue au sommet : ONU-Burkina Faso, un partenariat réaffirmé pour le développement

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a eu un entretien, dans la soirée du samedi 27 septembre 2025, avec le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres. Cette rencontre, qui est intervenue après la déclaration à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, a été pour le Chef du Gouvernement burkinabè une tribune privilégiée pour soutenir et préciser la position du pays sur les défis actuels.

Le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour les diligences entreprises afin de faciliter la participation de son pays à cette rencontre internationale et a salué la collaboration soutenue de l’ONU dans le domaine humanitaire. Il a ensuite présenté à son hôte les efforts entrepris par le Gouvernement burkinabè, à travers des actions vigoureuses et déterminantes visant la reconquête totale du territoire et l’amélioration du bien-être des populations. À cet égard, il a mis en lumière l’impact des différentes initiatives présidentielles sur la vie quotidienne des Burkinabè.

Abordant la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), le Chef du Gouvernement a souligné qu’il s’agit d’une initiative souveraine de trois États, ayant pour but la mutualisation des forces pour lutter efficacement contre le terrorisme et bâtir un développement solidaire au bénéfice des peuples du Sahel. Sans détour, il a dénoncé les parrains du terrorisme qui continuent d’endeuiller les populations sahéliennes, revelant que du matériel sophistiqué est régulièrement découvert dans les repaires ennemis détruits par les forces combattantes de l’AES.

Le Premier ministre a également mis en cause la stratégie de communication mensongère orchestrée par la France et ses relais contre les pays de l’AES, y voyant l’expression de l’acharnement d’un ancien colon mécontent de la décision souveraine et salutaire des trois États de rompre avec des accords léonins. « Nous ne sommes pas venus à l’ONU pour nous apitoyer sur notre sort, car nous savons que notre salut réside dans notre sursaut patriotique », a-t-il déclaré au Secrétaire général de l’ONU, avant de rappeler que le Burkina Faso reste engagé sur deux fronts : la lutte contre le terrorisme et la lutte pour le développement.

Toujours dans la franchise respectueuse qui caractérise ses propos, le Chef du Gouvernement a insisté sur la nécessité pour l’ONU de dénoncer clairement le financement et le soutien du terrorisme et de s’engager dans une réforme profonde afin de demeurer une institution crédible et utile pour les peuples. Il a réaffirmé la disponibilité du Burkina Faso à maintenir le dialogue et la collaboration avec les Nations unies dans cette attente.

Dès l’entame des échanges, le Secrétaire général a rappelé les souvenirs chaleureux qu’il garde du Burkina Faso, où il a eu l’occasion de séjourner lorsqu’il exerçait d’autres fonctions. Il s’est dit attristé par l’action des terroristes sur les populations et a renouvelé l’engagement de son institution à accompagner le Burkina Faso sur la voie du développement.

Cet entretien a été un important créneau pour livrer de vive voix au haut responsable onusien la lecture correcte de la situation actuelle du Burkina Faso et de l’espace AES en général, preuve s’il en fallait de l’ouverture du Gouvernement au dialogue constructif.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞