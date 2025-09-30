Coopération bilatérale : Visite d’amitié et de travail du Président TIANI au Mali

publicite

Le Général d’armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État du Mali et Président de la Confédération des États du Sahel (AES), a accueilli ce mardi 30 septembre 2025, à l’aéroport international Modibo KEÏTA de Bamako, son homologue nigérien, le Général Abdourahamane TIANI.

Le Président de la République du Niger est en visite d’amitié et de travail de 24 heures au Mali. À cette occasion, les deux Chefs d’État auront un programme chargé, comprenant notamment un entretien en tête-à-tête, qui sera ensuite élargi aux membres de leurs délégations respectives. À l’issue de son séjour, le Président TIANI devrait s’adresser à la presse.

Il convient de noter que la cérémonie d’accueil a enregistré la présence de la communauté nigérienne au Mali, de diplomates accrédités auprès de la République du Mali, de membres du Gouvernement ainsi que du Conseil national de Transition (CNT). Le Gouverneur du District de Bamako était également présent.

Après le cérémonial d’accueil – marqué par l’exécution des hymnes nationaux des deux pays ainsi que celui de l’AES, et la revue des troupes – les deux Chefs d’État se sont retirés dans la loge du pavillon présidentiel pour un premier échange, avant de prendre la direction du Palais de Koulouba.

Source : Direction de communication de la Présidence du Mali