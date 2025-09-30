RDC : L’ancien président Joseph Kabila condamné à la peine de mort

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’ancien président congolais Joseph-Desiré Kabila (2001-2019) a été condamné ce mardi 30 septembre 2025 à la peine de mort par la Haute Cour militaire de Kinshasa. Absent du procès, l’ex-chef de l’État, en exil depuis plus de deux ans, a été jugé par contumace au terme de près de quatre heures de lecture du jugement.

Joseph Kabila était poursuivi notamment pour crimes de guerre, trahison et organisation d’un mouvement insurrectionnel. L’accusation l’accuse d’avoir été l’un des initiateurs de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), considérée comme la branche politique du mouvement armé M23.

Lire également 👉 RDC : Le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila

Ses partisans du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) ont qualifié la procédure de « procès politique ». Le verdict, initialement attendu le 12 septembre, avait été reporté à la demande des parties civiles.

L’est de la RDC, en proie aux violences depuis trois décennies, reste au cœur des tensions. Début 2025, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon Kinshasa, ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, aggravant une crise sécuritaire déjà dramatique.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24