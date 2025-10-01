Communiqué nécrologique : Doua de EL-HADJ TRIANDE ALDIOUMA dit Ladji Wogdogo le dimanche le 05 octobre 2025 à 8h00

Message de commémoration

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

En ce jour de souvenir, nous nous recueillons pour honorer la mémoire de notre père, frères, époux, amis, arrière-petits-enfants, notre grand-père bien-aimé. Qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, lui accorde le pardon, la lumière dans sa tombe et une place parmi les pieux au Paradis.

Il restera à jamais gravé dans nos cœurs pour sa sagesse, sa bonté et l’amour qu’il a su transmettre à sa famille.

Nous invitons famille, proches et amis pour le doua prévu le dimanche le 05 octobre 2025 à 8h00 au domicile situé à la patte d’oie à garder son souvenir vivant par leurs prières et leurs invocations. Qu’Allah nous accorde patience et consolation.

« Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘oun » – Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournons.

EL-HADJ TRIANDE ALDIOUMA dit Ladji Wogdogo.