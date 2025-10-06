Ouagadougou : Avis de recherche lancé contre des braqueurs armés à moto

La Police Nationale lance un avis de recherche contre des individus armés, auteurs de plusieurs vols à main armée et actes de grand banditisme dans la capitale.

‎Ces malfaiteurs, qui opèrent généralement en binômes, circulent sur des motocyclettes de marque YAMAHA Winner 150 ou Exciter 135, et utilisent des fusils ainsi que des pistolets automatiques pour commettre leurs agressions.

‎Le dernier braquage, survenu ce lundi 6 octobre 2025, a tragiquement coûté la vie à une victime lors de son évacuation vers un centre de santé.

‎La Police invite toute personne ayant des informations ou pouvant localiser ces individus à contacter immédiatement les numéros suivants : 51512800 / 51512810 / 17 / 16 / 1010.‎

Source : Police Nationale